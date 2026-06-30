Los boxeadores uzbekos viajan a Yakarta con una amplia delegación

Del 3 al 17 de julio, la capital de Indonesia, Yakarta, será la sede del Campeonato Asiático de boxeo en las categorías U-19 y U-23.

La selección de Uzbekistán participará en este prestigioso campeonato continental con un plantel numeroso. Un total de 38 boxeadores, tanto hombres como mujeres, defenderán el honor del país.

Plantilla U-19 masculina

La selección nacional U-19 masculina de Uzbekistán participará en 10 categorías de peso :

-50 kg: Otkirbek Norqosimov ;

-55 kg: Elyor Rustamov ;

-60 kg: Muhammadrizo Ukimov ;

-65 kg: Ibrohim Shokirjonov ;

-70 kg: Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev ;

-75 kg: Suxrob Rahmatullayev ;

-80 kg: Abror Sharipov ;

-85 kg: Sardorbek Baxromxo‘jayev ;

-90 kg: Asadbek Sultanboyev ;

+90 kg: Islom Salixov.

Entrenadores: Julio Li Echavarria, Sirojiddin Naimov y Baxtiyor To‘raboyev.

Plantilla U-19 femenina

Ocho boxeadoras subirán al ring :

-48 kg: Maftuna Musurmonova ;

-51 kg: Nazokat Mardonova ;

-54 kg: Sabrina Chakomanova ;

-57 kg: Robiya Ravshanova ;

-60 kg: Sevara Mamatova ;

-65 kg: Rushanabonu Isoyeva ;

-70 kg: Maftuna Yangiyeva ;

-75 kg: Samira Turg‘unova.

Entrenadores: Temur Axbayev, Eldor Holmatov y Nodirjon Irgashev.

Plantilla U-23 masculina

La selección nacional U-23 masculina también competirá en 10 categorías de peso :

-50 kg: Amirbek Ismoilov ;

-55 kg: Faryozbek Do‘smatov ;

-60 kg: Abdurahmon Mahmudjonov ;

-65 kg: Ilhomjon Irgashev ;

-70 kg: Abdulloh Madaminov ;

-75 kg: Abdulaziz Abdulhamidov ;

-80 kg: Fazliddin Erkinboyev ;

-85 kg: Norbek Abdullayev ;

-90 kg: Samir Sobirov ;

+90 kg: Ozodbek Aliyev.

Entrenadores: Juan Enrique Steiners, Akmal Hasanov, Alimardon Dostonov, Ramzjon Ahmedov y Sherzodbek Ahmadjonov.

Plantilla U-23 femenina

Diez representantes participarán también en la categoría U-23 femenina :

-48 kg: Robiyaxon Baxtiyorova ;

-51 kg: Gulsevar Ganiyeva ;

-54 kg: Uzukjamol Yunusova ;

-57 kg: Xumorabonu Mamajonova ;

-60 kg: Mushtariybonu Ibroximjonova ;

-65 kg: Sevinch Xurramova ;

-70 kg: Rayhona Qurbonboyeva ;

-75 kg: Oysha Toirova ;

-80 kg: Ruxshona Parpiyeva ;

+80 kg: Sobiraxon Shaxobiddinova.

Entrenadores: Barbaro Fernandez Jimenez, Islom Tadjiboyev, Shahzoda Umarova y Lazizbek Sharifjonov.

Delegación también amplia

La delegación de Uzbekistán incluye no solo a atletas y entrenadores, sino también a especialistas médicos y técnicos.

Médico: Komiljon Rasulov.

Fisioterapeuta: Jesus Alberto.

Árbitro: Bekjon Yusupov.

Objetivo principal: luchar por las medallas

El campeonato continental en Yakarta será una oportunidad para que los jóvenes boxeadores ganen experiencia internacional y demuestren su potencial.

La escuela de boxeo de Uzbekistán ha logrado resultados destacados en grandes competiciones en los últimos años. Por ello, se esperan numerosas medallas de nuestros representantes en el campeonato de Yakarta.

Así lo informó la Federación de Boxeo de Uzbekistán.

¿Quiénes de nuestros jóvenes boxeadores creen que lograrán los mejores resultados en Yakarta? Dejen su opinión en los comentarios y envíen el artículo a los aficionados al deporte.