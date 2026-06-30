Zlatan Ibrahimovic critica duramente a Ronald Koeman: Países Bajos ha perdido su identidad

El legendario delantero sueco Zlatan Ibrahimovic lanzó duras críticas contra el seleccionador Ronald Koeman tras el fracaso de la selección de Países Bajos en la Copa del Mundo. Después del dramático encuentro contra Marruecos en Monterrey, Ibrahimovic señaló los errores tácticos del entrenador como la causa principal de la derrota neerlandesa. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La selección de Países Bajos desperdició su oportunidad ante Marruecos en octavos de final y abandonó el torneo prematuramente. Los «Oranje», que lideraban el marcador gracias a un gol de Cody Gakpo, perdieron la ventaja en los últimos minutos. En la tanda de penaltis, la suerte favoreció a los marroquíes (3:2). Para Ibrahimovic, que el equipo haya quedado en este estado se debe al abandono de su filosofía futbolística tradicional.

Cambios tácticos y estilo «a la italiana»

Actuando como experto en el canal FOX Sports, Zlatan Ibrahimovic destacó que la táctica excesivamente cautelosa de Ronald Koeman golpeó la moral del equipo. El entrenador decidió utilizar un esquema de cinco defensas por primera vez en 32 partidos, lo que resultó inesperado para muchos.

«Koeman es el único culpable de esta derrota, porque no vi al equipo de Países Bajos en el campo. Perdió con un estilo que no es propio de los neerlandeses. Yo siempre fui formado en el fútbol ofensivo, esa era la identidad de este equipo. Hoy, Koeman se pareció a los entrenadores italianos que juegan para no perder. Países Bajos siempre juega para ganar. Incluso si pierdes, debes perder con tu propio estilo», afirmó Ibrahimovic.

Según el delantero, los jugadores se sintieron incómodos en el campo. Debido a la pérdida del control del balón y de la agresividad ofensiva, el equipo no pudo mostrar sus mejores cualidades. Esta situación sorprendió no solo a los aficionados, sino también a los especialistas.

Thierry Henry también sorprendido

No solo Ibrahimovic, sino también la leyenda del Arsenal y de la selección de Francia, Thierry Henry, expresó su asombro ante las decisiones de Ronald Koeman. Henry calificó la decisión de retirar a un centrocampista para introducir a un defensa durante el partido como un signo de cobardía.

«Al sustituir a un centrocampista por un defensa, demuestras que tienes miedo del rival. Por supuesto, como entrenador tienes ese derecho. Si ganas, tienes razón; si pierdes, eres el culpable. Países Bajos no solía jugar así, pero parece que Koeman tiene una visión diferente», dijo Henry.

Esta derrota ha provocado grandes debates entre la comunidad futbolística de Países Bajos. Dado que el enfoque pragmático de Koeman no dio resultados, su futuro y la dirección del desarrollo del equipo están bajo cuestionamiento. Según Fox Sports, este tipo de experimentos tácticos podrían afectar negativamente el prestigio internacional del equipo.