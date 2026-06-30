Primer supercomputador puesto en marcha en Uzbekistán

El primer clúster de supercomputación de Uzbekistán ha sido puesto en marcha en el centro «Gobierno Digital». Se prevé triplicar su potencia el próximo año.

Este año se crearán laboratorios de AI en 20 instituciones de educación superior. Los jóvenes podrán utilizar gratuitamente este supercomputador y los laboratorios para desarrollar soluciones de AI a problemas regionales y sectoriales.

En los últimos años, se han puesto en marcha parques IT modernos en Taskent, Nukus, Qarshi, Termiz, Urgench y Ferganá. La semana pasada se inició otro gran proyecto en Yangi Namangan.

A partir de ahora, comenzará la construcción de grandes parques IT con una superficie total de 100 000 metros cuadrados también en las ciudades de Andiyán, Samarcanda, Jizzakh, Bujará, Gulistón, Chirchiq, Nurafshon y Navoï.

Se prevé que estos proyectos creen más de 20 000 puestos de trabajo de alta remuneración para jóvenes.

Asimismo, se pondrá en marcha el programa «Mi primer ordenador». En el marco del programa, el Fondo de Tecnologías Digitales cubrirá la mitad del coste de compra de portátiles para 10 000 jóvenes de familias necesitadas.

La parte restante se concederá mediante un préstamo sin intereses, reembolsable durante tres años.