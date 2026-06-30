Baena revela los días difíciles de su vida tras el conflicto con Valverde

Alex Baena, centrocampista del Atletico Madrid y de la selección española, habló sobre el periodo difícil que vivió tras el conflicto relacionado con Federico Valverde.

El futbolista afirmó que, tras el incidente, la presión no solo recayó sobre él, sino que también afectó a los miembros de su familia. Admitió que quizás no habría podido superar estas dificultades sin la ayuda de un psicólogo.

¿Cómo empezó el conflicto de 2023?

La tensión entre Baena y Valverde surgió en 2023.

Según informes de los medios, se dice que Baena insultó al jugador uruguayo durante el partido. Posteriormente, circularon noticias de que Valverde esperó a su rival en el aparcamiento tras el encuentro y le propinó un puñetazo en la cara.

Baena presentó una denuncia policial tras el suceso, pero el caso fue desestimado antes de llegar a juicio.

Las amenazas también llegaron a su familia

Según Baena, la situación más difícil ocurrió cuando comenzaron las amenazas contra sus seres queridos.

«Lo más duro fue que las amenazas llegaran también a los miembros de mi familia. Les escribieron mensajes amenazantes, los llamaron a medianoche, los amenazaron de muerte», dijo.

El futbolista destacó que en aquel momento estaba más preocupado por su familia que por sí mismo.

La ayuda de un psicólogo fue decisiva

Alex Baena afirmó abiertamente que la ayuda de un especialista fue fundamental para superar la presión psicológica.

«Si no hubiera sido por la ayuda del psicólogo, probablemente no estaría sentado aquí hoy», citó Mundo Deportivo.

Esta confesión muestra cuánto puede afectar a veces la presión externa del deporte profesional al estado mental de los futbolistas.

Baena está ahora con la selección de España

A pesar de los tiempos difíciles, Alex Baena continúa con su carrera futbolística.

Actualmente se encuentra a disposición de la selección española, que participa en la Copa del Mundo 2026.

España se enfrentará a Austria en los octavos de final.

La lucha fuera del campo tampoco es fácil

Los futbolistas suelen ser evaluados solo por su juego en el campo. Pero la historia de Baena demuestra que detrás de la fama, las críticas y las amenazas también hay una fuerte presión psicológica.

El hecho de que hable abiertamente sobre la ayuda psicológica recuerda una vez más la importancia de acudir a un especialista en estos casos.

¿Cree que se necesitan medidas más estrictas para proteger a los jugadores y sus familias tras los conflictos en el fútbol? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.