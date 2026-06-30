El seleccionador de Marruecos revela el secreto de su victoria

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El seleccionador de Marruecos revela el secreto de su victoria

La selección nacional de Marruecos pasó a la siguiente ronda tras vencer a los Países Bajos en la tanda de penaltis en los 1/16 de final del Mundial 2026.

Después del encuentro, el seleccionador Muhammad Wahbi reveló dónde reside la fuerza principal de Marruecos. Según él, la mentalidad del equipo y de los aficionados cambió por completo tras el Mundial 2022.

«Creemos en nuestra fuerza»

Muhammad Wahbi destacó que los futbolistas marroquíes ya no temen a los grandes rivales.

«Después del Mundial 2022, nuestra mentalidad cambió. Tanto los jugadores como los aficionados creen en su propia fuerza», afirmó.

Según el entrenador, es precisamente esta confianza la que otorga una fuerza adicional al equipo en los partidos decisivos.

Exigencias más altas

Debido a los altos resultados obtenidos en grandes torneos en los últimos años, las expectativas sobre el equipo marroquí han aumentado.

«Todo el mundo sabe que nuestro equipo es capaz de llegar a etapas avanzadas», dijo Wahbi.

Esto supone una gran responsabilidad para los jugadores. Ahora se espera de Marruecos una victoria y un juego de alto nivel en cada partido.

Países Bajos cae en los penaltis

El tiempo reglamentario y la prórroga terminaron con un marcador de 1:1.

En la tanda de penaltis, los jugadores marroquíes actuaron con más frialdad y ganaron 3:2.

Estadísticas

Resultado

Tiempo reglamentario y prórroga

1:1

Tanda de penaltis

3:2

Ganador

Marruecos

Próximo rival

Canadá

No será fácil contra Canadá

Marruecos se enfrentará a la selección nacional de Canadá en los 1/8 de final.

Muhammad Wahbi valoró seriamente a este rival y destacó que el encuentro no será sencillo.

«Nunca será un partido fácil. Nos enfrentamos a un rival serio», afirmó.

¿Podrá Marruecos llegar lejos nuevamente?

La victoria sobre los Países Bajos demostró una vez más la estabilidad mental y la experiencia de Marruecos en los grandes partidos.

Ahora la pregunta principal es si el equipo podrá repetir su histórica trayectoria de 2022.

¿Crees que Marruecos superará a Canadá y llegará a los cuartos de final? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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