Nagelsmann hace una dura «confesión» sobre Alemania: ¿qué reveló?

·7·Deportes
Nagelsmann hace una dura «confesión» sobre Alemania: ¿qué reveló?

La selección nacional de Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Paraguay en la tanda de penaltis en los dieciseisavos de final.

Después del encuentro, el entrenador Julian Nagelsmann evaluó el resultado con dureza. Según él, tras tres eliminaciones prematuras consecutivas en mundiales, es difícil llamar a Alemania un equipo de primer nivel.

«Esto es absolutamente inaceptable»

Nagelsmann calificó la salida del equipo en los dieciseisavos de final como un fracaso rotundo.

«Quedar fuera de la competición en los dieciseisavos de final es un resultado totalmente inaceptable para nosotros», afirmó.

Se esperaba un resultado mucho mejor del equipo, ya que Alemania terminó primera en la fase de grupos.

Tres fracasos consecutivos en el Mundial

Alemania no ha logrado alcanzar sus objetivos en los tres mundiales posteriores a su campeonato de 2014.

  • 2018 — eliminado en fase de grupos;

  • 2022 — eliminado en fase de grupos;

  • 2026 — derrotado en dieciseisavos de final.

«Alemania está abandonando el torneo prematuramente por tercera Copa del Mundo consecutiva», dijo Nagelsmann.

«Ya no podemos ser considerados un equipo de primer nivel»

Las palabras más duras del entrenador fueron sobre el estatus actual de Alemania.

«Después de tales resultados, ya no podemos ser considerados un equipo de primer nivel», declaró a ESPN.

Esta declaración indica que son necesarios cambios profundos en el fútbol alemán.

Paraguay fue más fuerte en los penaltis

El tiempo reglamentario y la prórroga terminaron con un marcador de 1:1.

Paraguay ganó 4:3 en la tanda de penaltis y avanzó a la siguiente ronda.

Estadísticas

Resultado

Partido

Alemania — Paraguay

Tiempo reglamentario y prórroga

1:1

Tanda de penaltis

3:4

Resultado

Alemania queda fuera del torneo

¿Qué cambios le esperan a Alemania?

Tras el tercer fracaso consecutivo en el Mundial, es seguro que comenzarán debates serios en el fútbol alemán.

Ahora podrían revisarse el cuerpo técnico, la política de convocatorias y la preparación psicológica del equipo en los partidos importantes.

¿Qué cree que debe cambiar Alemania primero para volver a la élite del fútbol? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a otros aficionados al fútbol.

AlemaniaJulian NagelsmannParaguayESPNJulian Nagelsmann
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El seleccionador de Marruecos revela el secreto de su victoriaEl seleccionador de Marruecos revela el secreto de su victoriaHoy, 15:05Shavkat Mirziyoyev lanza un llamado importante sobre la selección nacionalShavkat Mirziyoyev lanza un llamado importante sobre la selección nacionalHoy, 14:58Los boxeadores uzbekos viajan a Yakarta con una amplia delegaciónLos boxeadores uzbekos viajan a Yakarta con una amplia delegaciónHoy, 14:53El Presidente pide apoyar a la selección de UzbekistánEl Presidente pide apoyar a la selección de UzbekistánHoy, 14:05Jude Bellingham se convierte en el nuevo líder de Inglaterra: guía a su equipo como MessiJude Bellingham se convierte en el nuevo líder de Inglaterra: guía a su equipo como MessiHoy, 13:36Neymar se burla en redes sociales de la predicción errónea de un economista alemánNeymar se burla en redes sociales de la predicción errónea de un economista alemánHoy, 13:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev