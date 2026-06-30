Nagelsmann hace una dura «confesión» sobre Alemania: ¿qué reveló?

La selección nacional de Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Paraguay en la tanda de penaltis en los dieciseisavos de final.

Después del encuentro, el entrenador Julian Nagelsmann evaluó el resultado con dureza. Según él, tras tres eliminaciones prematuras consecutivas en mundiales, es difícil llamar a Alemania un equipo de primer nivel.

«Esto es absolutamente inaceptable»

Nagelsmann calificó la salida del equipo en los dieciseisavos de final como un fracaso rotundo.

«Quedar fuera de la competición en los dieciseisavos de final es un resultado totalmente inaceptable para nosotros», afirmó.

Se esperaba un resultado mucho mejor del equipo, ya que Alemania terminó primera en la fase de grupos.

Tres fracasos consecutivos en el Mundial

Alemania no ha logrado alcanzar sus objetivos en los tres mundiales posteriores a su campeonato de 2014.

2018 — eliminado en fase de grupos;

2022 — eliminado en fase de grupos;

2026 — derrotado en dieciseisavos de final.

«Alemania está abandonando el torneo prematuramente por tercera Copa del Mundo consecutiva», dijo Nagelsmann.

«Ya no podemos ser considerados un equipo de primer nivel»

Las palabras más duras del entrenador fueron sobre el estatus actual de Alemania.

«Después de tales resultados, ya no podemos ser considerados un equipo de primer nivel», declaró a ESPN.

Esta declaración indica que son necesarios cambios profundos en el fútbol alemán.

Paraguay fue más fuerte en los penaltis

El tiempo reglamentario y la prórroga terminaron con un marcador de 1:1.

Paraguay ganó 4:3 en la tanda de penaltis y avanzó a la siguiente ronda.

Estadísticas Resultado Partido Alemania — Paraguay Tiempo reglamentario y prórroga 1:1 Tanda de penaltis 3:4 Resultado Alemania queda fuera del torneo

¿Qué cambios le esperan a Alemania?

Tras el tercer fracaso consecutivo en el Mundial, es seguro que comenzarán debates serios en el fútbol alemán.

Ahora podrían revisarse el cuerpo técnico, la política de convocatorias y la preparación psicológica del equipo en los partidos importantes.

¿Qué cree que debe cambiar Alemania primero para volver a la élite del fútbol? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a otros aficionados al fútbol.