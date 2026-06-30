Abandonar el estilo tradicional le salió caro a Koeman

Tras la derrota de los Países Bajos ante Marruecos en la tanda de penaltis en los octavos de final del Mundial 2026, la táctica de Ronald Koeman ha sido duramente criticada.

El exdelantero de la selección francesa, Thierry Henry, se mostró sorprendido de que los Países Bajos alinearan cinco defensas. Según él, esta decisión demostró que el equipo tenía miedo de Marruecos.

Koeman eligió cinco defensas

Ronald Koeman utilizó un esquema táctico diferente al habitual en este encuentro decisivo.

Los Países Bajos saltaron al campo con cinco defensores, centrando su atención en la estabilidad defensiva.

Sin embargo, esta decisión no dio el resultado esperado. Tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga 1-1, Marruecos ganó 3-2 en la tanda de penaltis.

«Demostraron que tenían miedo de Marruecos»

Thierry Henry criticó abiertamente la elección táctica de Koeman.

«En realidad, con esta decisión, demostraron que tenían miedo de Marruecos», afirmó.

Para el exfutbolista, el valor de una decisión tan arriesgada solo se juzga según el resultado.

«Si ganas, tienes razón. Si pierdes, no la tienes».

¿Qué sorprendió a Henry?

Henry señaló que era difícil de entender que los Países Bajos renunciaran a su estilo de juego tradicional.

Los Países Bajos son conocidos normalmente como un equipo basado en:

el control del balón;

las acciones ofensivas;

la presión alta;

el uso de bandas abiertas

como ejes de su juego.

Por ello, el esquema de cinco defensas fue una decisión inesperada para Henry.

«Sinceramente, me sorprendió mucho este esquema, porque los Países Bajos no suelen jugar con ese estilo», dijo en la emisión de Fox.

¿Fue Marruecos también superior en la batalla táctica?

Aunque los Países Bajos se adelantaron en el marcador, Marruecos empató en el minuto 90+1.

No hubo goles en la prórroga, y en la tanda de penaltis los jugadores africanos fueron más efectivos.

Indicador Resultado Tiempo reglamentario y prórroga 1-1 Tanda de penaltis 2-3 Ganador Marruecos Equipo eliminado Países Bajos

La decisión de Koeman será objeto de debate

Henry reconoció que Koeman tiene su propia visión táctica. Sin embargo, dado que el resultado fue negativo, el esquema de cinco defensas se discute ahora como una de las causas principales de la derrota neerlandesa.

En los play-offs, una sola decisión del entrenador puede decidir el destino de todo el equipo. El elección de Koeman no se justificó esta vez.

¿Cree que la causa principal de la derrota de los Países Bajos fue la táctica de Koeman o que los jugadores no aprovecharon las oportunidades? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.