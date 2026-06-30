Posibilidad de configurar Alisa AI como asistente principal en smartphones Android

La empresa rusa Yandex ha introducido la posibilidad de elegir a su asistente de voz basado en inteligencia artificial, Alisa AI, como asistente digital principal para dispositivos que funcionan con el sistema operativo Android. Esta novedad permite a los usuarios utilizar la red neuronal de Yandex a nivel de sistema en lugar de Google Gemini o Google Assistant. Ahora, el asistente puede invocarse desde cualquier aplicación mediante un gesto específico o manteniendo presionado el botón de navegación. Así lo informa Ixbt.com.

Según el servicio de prensa de Yandex, la activación de esta función garantiza un acceso directo y rápido a las capacidades principales de la red neuronal. Alisa AI ya no solo ejecuta comandos de voz sencillos, sino que se convierte en un compañero constante del usuario para analizar textos, crear imágenes y responder a preguntas complejas. Se espera que esto sea especialmente útil para quienes trabajan en modo multitarea.

Capacidades de la red neuronal y tareas cotidianas

El nuevo modo permite al usuario resolver problemas sin interrumpir su actividad actual. Por ejemplo, durante la lectura de un artículo, si aparece un término desconocido, se puede pedir una explicación a Alisa AI sin abrir un navegador aparte. Además, el asistente es capaz de realizar las siguientes funciones:

Procesamiento de solicitudes de texto y voz;

Creación de imágenes originales y tarjetas según los deseos del usuario;

Traducción de textos en idiomas extranjeros;

Control de la reproducción de música e interacción con dispositivos de hogar inteligente;

Información meteorológica, configuración de temporizadores y alarmas.

Además, la función de reconocimiento de objetos utilizando la cámara del smartphone ha sido mejorada significativamente. Si el usuario apunta la cámara a una planta, a los ingredientes de un producto o a un manual técnico, Alisa AI proporciona información detallada sobre el objeto. Esta función también es útil para traducir menús en idiomas extranjeros o comprender esquemas complejos.

¿Cómo configurarlo como asistente principal?

Para establecer Alisa AI como asistente estándar en un dispositivo Android, el usuario debe ingresar en los ajustes del smartphone. El proceso se realiza a través del menú «Aplicaciones predeterminadas» (Default apps) en la sección de «Aplicaciones». Allí, basta con seleccionar la opción «Asistente digital» (Digital assistant) y elegir la aplicación Yandex de la lista.

Cabe destacar que este cambio intensificará aún más la competencia en el mercado de la inteligencia artificial. Esta actualización también es relevante para los usuarios uzbekos, ya que el ecosistema de Yandex está ampliamente extendido en nuestra región y muchos servicios están adaptados al idioma y las condiciones locales. Según ixbt.com, la integración de la red neuronal generativa a nivel de sistema mejorará significativamente la experiencia del usuario.

En conclusión, Yandex está implementando sus desarrollos de inteligencia artificial de manera más profunda en las plataformas móviles. Esto permite a los usuarios ser parcialmente independientes del ecosistema de Google y elegir el asistente inteligente que mejor se adapte a sus necesidades.