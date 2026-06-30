Roban baterías millonarias de la fábrica de Tesla: revelan esquema criminal

La compañía Tesla, dirigida por Elon Musk, sufrió una serie de robos masivos en su planta Gigafactory en el estado de Nevada. Se ha informado que los delincuentes lograron sacar del recinto de la fábrica camiones cargados con baterías valoradas en millones de dólares sin encontrar resistencia. Este incidente pone de manifiesto graves fallos en los sistemas de logística y seguridad de la empresa. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según las autoridades, los robos han estado ocurriendo desde diciembre de 2023. Los criminales se centraron principalmente en semirremolques cargados con sistemas de almacenamiento de energía doméstica Powerwall 3 y baterías para vehículos eléctricos. Hasta ahora, se han registrado al menos 11 robos de gran magnitud, la mayoría ocurridos en enero de este año.

Documentos falsos y un esquema meticulosamente planificado

Según las conclusiones de la investigación, los delincuentes se hicieron pasar por representantes de una empresa de transporte legal, utilizando licencias de conducir y documentos de transporte falsos. De esta manera, pasaron libremente por los puntos de control de la fábrica y se llevaron la valiosa carga. Solo en enero se registraron 9 casos de este tipo.

Se afirma que la escala de los robos es muy alta. Por ejemplo, en uno de los incidentes, fueron robados dos remolques Powerwall con un valor total superior a 950 000 dólares. Posteriormente, estos remolques fueron encontrados vacíos a 800 kilómetros de la fábrica. Esto indica que los criminales contaban con un sistema preparado para trasladar la carga rápidamente y borrar el rastro.

Actualmente, tres personas sospechosas de estar implicadas en estos delitos han sido detenidas. Se les acusa de posesión y venta de propiedad robada. La policía sospecha que detrás de este esquema hay un grupo criminal organizado de gran tamaño. Asimismo, otras empresas tecnológicas de la zona, incluida Redwood Materials, también habrían sido víctimas de ataques similares.

Advertencia para los compradores

Parte de las baterías robadas ya han aparecido en plataformas de venta del mercado secundario. Sin embargo, los especialistas de Tesla instan a los compradores a tener precaución. La empresa puede incluir los números de serie de los dispositivos robados en una lista negra, lo que haría imposible su activación oficial y la actualización de su software.

Este suceso ha sido para Tesla no solo una pérdida financiera, sino también un golpe serio a su reputación. El hecho de que la cadena logística de una de las empresas tecnológicas más avanzadas del mundo fuera incapaz de detener un fraude tan simple pero efectivo plantea numerosas preguntas. Se espera que la compañía revise profundamente los procedimientos de recepción y envío de mercancías en la Gigafactory de Nevada y en sus otras plantas.