Una bloguera británica podría enfrentar la pena de muerte en Dubái

La bloguera británica Brooke George, de 23 años, podría ser condenada a la pena de muerte en Dubái. Así lo Detained in Dubai informó la organización de defensa de los derechos humanos.

Se informó que la bloguera conoció a un joven británico de 26 años a través de Facebook y viajó a Dubái por segunda vez por invitación de este. La joven afirma que, durante el viaje, el hombre fue agresivo, la controlaba constantemente, canceló su boleto de regreso y la golpeó por haber ido a un bar.

Según Brooke George, el hombre la atacó nuevamente cuando ella intentaba recuperar su pasaporte para regresar a casa. Temiendo por su vida, tomó un cuchillo de cocina e hirió al hombre en defensa propia. Luego se dirigió directamente al aeropuerto, donde fue detenida por la policía.

Los defensores de los derechos humanos señalaron que, al momento de su detención, el cuerpo de la bloguera presentaba marcas de golpes. Asimismo, destacan que no se le permitió contactar a tiempo con un intérprete, un abogado ni con el consulado británico.

Detained in Dubai Radha Stirling, directora ejecutiva de la organización, instó a las autoridades de los EAU a investigar este caso de manera exhaustiva e imparcial. A su juicio, las denuncias de violencia sufridas por Brooke George deben ser verificadas minuciosamente.

Al mismo tiempo, los defensores de los derechos exigen que se garantice asistencia jurídica, ayuda médica y un juicio justo para la bloguera.

Hasta el momento, las autoridades de Dubái no han confirmado las declaraciones de Brooke George sobre que el incidente ocurrió en defensa propia. Las investigaciones continúan.