Mientras los gamers de todo el mundo se preparan para el estreno del muy esperado Grand Theft Auto VI (GTA VI), las grandes estructuras empresariales están mostrando un enfoque peculiar ante este evento. Para evitar el ausentismo laboral o la caída de la productividad debido a este juego, que se espera sea el producto mediático más grande de 2026, varias empresas han comenzado a anunciar días libres oficiales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

En particular, la empresa canadiense Edison Motors, dedicada a la fabricación de camiones, se ha convertido en la siguiente organización prestigiosa en sumarse a esta tendencia. La dirección de la empresa declaró los días 19 y 20 de noviembre de 2026 como días libres para todos los empleados con motivo del lanzamiento de GTA VI. Esta decisión busca no solo considerar los deseos de los empleados, sino también evitar interrupciones inesperadas en el proceso de producción.

Impacto en el trabajo e «investigaciones en Vice City»

La dirección de Edison Motors, tras analizar las solicitudes de vacaciones y el estado de ánimo general de los empleados, comprendió que el funcionamiento normal de la empresa sería casi imposible durante los días del estreno. Muchos especialistas advirtieron humorísticamente a la dirección que no estarían disponibles durante esos dos días para realizar «investigaciones importantes en las calles de Vice City (la ciudad virtual donde ocurre el juego) ».

Según ixbt.com, los canadienses no son los únicos que han tomado esta medida inusual. Anteriormente, el centro de tuning estadounidense Burger Motorsports y la cadena de restaurantes Fries Lab en Livania también anunciaron que darían el día libre a sus empleados el día del lanzamiento. Aunque estas empresas se han limitado por ahora a un solo día, los expertos prevén que el número de estas iniciativas aumentará a medida que se acerque el estreno.

Ventas récord y expectativas

Este interés sin precedentes en la industria del juego no es casualidad. A pesar de que las preventas de Grand Theft Auto VI se abrieron hace poco tiempo, ya han superado los 39 millones de copias. Esto significa que el proyecto ha generado más de 3 mil millones de dólares en ingresos antes incluso de su lanzamiento oficial.

Esta noticia también es de gran importancia para los gamers y entusiastas de la tecnología uzbekos. Teniendo en cuenta la enorme audiencia de los productos de Rockstar Games en nuestro país, no es descartable que en noviembre de 2026 se observen «mini-vacaciones» similares en las empresas de IT y agencias creativas locales.

En conclusión, GTA VI ha dejado de ser simplemente un videojuego para convertirse en un fenómeno cultural que influye en los procesos económicos y sociales globales. El hecho de que las empresas otorguen descansos a sus empleados es un ejemplo de la alta importancia dada al factor humano y sus intereses en la gestión corporativa moderna.