Ansu Fati deja el FC Barcelona y se queda en el AS Monaco

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Ansu Fati deja el FC Barcelona y se queda en el AS Monaco

El FC Barcelona ha anunciado oficialmente el traspaso definitivo del extremo de 23 años Ansu Fati al AS Monaco. El equipo francés ha activado la cláusula de compra incluida en el contrato de cesión del jugador.

De este modo, finaliza oficialmente la etapa en el FC Barcelona de Fati, quien fue considerado uno de los canteranos más talentosos de la academia catalana.

El AS Monaco ha firmado un contrato a largo plazo con Fati

El club francés confirmó que ha firmado un contrato con Ansu Fati válido hasta junio de 2030. Se espera que el futbolista juegue cuatro temporadas más en su nuevo equipo.

Fati llegó al AS Monaco cedido por el FC Barcelona en el verano de 2025. Sus resultados durante la temporada impulsaron al club francés a comprar la totalidad de sus derechos federativos.

El extremo español se ha reinventado en Francia

La temporada pasada, Ansu Fati disputó 25 partidos con el AS Monaco en la Ligue 1, anotando 11 goles. Destacó por su velocidad en ataque, sus movimientos en el área y su eficacia en las ocasiones.

Las exitosas actuaciones del jugador en Francia demostraron que está cerca de recuperar su nivel previo tras unos últimos años marcados por las lesiones y la inestabilidad.

Comenzó con grandes esperanzas en el FC Barcelona

Ansu Fati es producto de la famosa academia La Masia del FC Barcelona. Debutó con el primer equipo a una edad muy temprana, rompiendo varios récords de precocidad en la historia del club.

En su momento, incluso se le asignó el dorsal 10 que dejó Lionel Messi. Esta decisión mostró la enorme confianza que el club depositaba en el joven delantero.

Sin embargo, las lesiones consecutivas, los largos procesos de recuperación y la competencia en el once titular impidieron que Fati tuviera continuidad en el FC Barcelona.

Comienza una nueva etapa en el AS Monaco

La primera temporada en la liga francesa fue la oportunidad para que Fati reiniciara su carrera. Ahora ya no es un jugador cedido, sino un miembro pleno de los planes del AS Monaco.

La directiva del club cree que el futbolista de 23 años aún no ha mostrado todo su potencial. El contrato a largo plazo le dará el tiempo suficiente para trabajar sin presiones y alcanzar la estabilidad.

Ansu Fati, quien salió del FC Barcelona con grandes expectativas, intentará ahora recuperar su prestigio en Francia. Su próxima temporada en el AS Monaco definirá si puede regresar plenamente al máximo nivel.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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