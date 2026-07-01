Erling Haaland clasifica a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026

En el decisivo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 disputado en Dallas, Estados Unidos, la selección de Noruega venció a Costa de Marfil por 2-1. Este resultado permitió a los escandinavos asegurar su pase a los octavos de final del torneo. Erling Haaland, el gran protagonista del encuentro, marcó el gol de la victoria cerca del final, asegurando el avance de su equipo a la siguiente ronda. Así lo informa Goal.com. informa .

Aunque la primera parte estuvo dominada por los africanos, Noruega logró abrir el marcador. Un ataque iniciado por Martin Odegaard fue continuado por Nusa por la banda izquierda, quien superó a los defensas rivales y definió con precisión al segundo palo. Según Goal.com, tras este gol, los noruegos tuvieron varias oportunidades para ampliar su ventaja, pero Erling Haaland y Alexander Sorloth no pudieron concretar.

Amad Diallo y la respuesta de Costa de Marfil

En la segunda mitad, el extremo del Manchester United, Amad Diallo, quien entró como suplente para Costa de Marfil, cambió drásticamente el ritmo del juego. Tras salvar un balón sobre la línea de gol, organizó una excelente combinación con Nicolas Pépé para igualar el marcador. Diallo dejó atrás a un defensa dentro del área y definió a corta distancia.

Sin embargo, Noruega y su goleador estrella Erling Haaland no se dieron por vencidos. En el minuto 86, tras un centro de Oscar Bobb, Patrick Berg asistió al centro y el delantero del Manchester City anotó el gol de la victoria, aunque con un poco de fortuna. Este gol tiene una importancia histórica para Noruega, llevándolos a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

En los últimos segundos del encuentro, Amad Diallo pudo haber empatado mediante un tiro libre, pero el portero noruego Orjan Nyland demostró su destreza para rechazar el balón. De esta manera, Costa de Marfil se despide del torneo, mientras que Noruega continúa su camino.

Se espera que esta victoria marque el inicio de una nueva era para el fútbol noruego. Tras regresar a la Copa del Mundo después de una larga ausencia, el equipo, liderado por estrellas como Erling Haaland y Martin Odegaard, ha demostrado estar listo para dar batalla en la fase de eliminación directa.