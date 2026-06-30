El segmento de dispositivos de control climático en el mercado europeo está experimentando cambios significativos. Según datos recientes, los consumidores jóvenes europeos confían cada vez más en las marcas chinas. Esta tendencia ha provocado no solo un aumento en el volumen de ventas, sino también una renovación profunda del sistema logístico. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el informe presentado por TCL, en el primer semestre de 2024, los pedidos de la marca en Europa aumentaron un 68% respecto al mismo periodo del año anterior, y el volumen de entrega creció un 62%. Especialmente, en las categorías de aires acondicionados portátiles y sistemas split inverter, la tasa de crecimiento superó el 90%. Esto es significativamente superior a las tasas de crecimiento promedio de todo el sector.

Revolución logística: del camino marítimo a los camiones

Este aumento abrupto de la demanda planteó nuevos desafíos a los fabricantes. El ciclo de producción y entrega, que anteriormente tomaba de 30 a 40 días, ahora debe reducirse a 10 días. Por ello, TCL y otras grandes empresas han dejado atrás el transporte tradicional marítimo y ferroviario para comenzar a transportar los productos desde China a Europa directamente en camiones.

Según ixbt.com, Italia y España se destacan como los mercados más grandes de Europa. El calor extremo en estos países y la necesidad de tecnologías energéticamente eficientes están fortaleciendo la posición de las marcas chinas. Asimismo, la demanda en Francia es excepcionalmente alta.

Otro gran fabricante, Hisense Group, también logró aumentar sus ventas en un 20% en Europa Occidental. En Francia, los indicadores de ventas de esta marca crecieron más del 100% durante el año. Estas cifras demuestran la competitividad y el creciente nivel de calidad de la tecnología china.

Escasez en el mercado e importancia para Uzbekistán

La situación es tan grave que la empresa Gree informó que ha agotado todas sus existencias en Europa. Por ejemplo, en Francia, las citas para la instalación de aires acondicionados están completas hasta finales de agosto. Esta situación muestra que, en el contexto del calentamiento global, la necesidad de equipos climáticos ha alcanzado un nivel estratégico.

Esta información también es relevante para el mercado de Uzbekistán. Marcas como TCL, Hisense y Gree ya tienen una posición consolidada en el país. Este aumento de la demanda en Europa podría afectar los precios globales y la cadena de suministro. Sin embargo, la optimización de las rutas logísticas de China por tierra aumentará aún más la importancia de los corredores de transporte que pasan por Asia Central.

En conclusión, los aires acondicionados chinos continúan conquistando el mercado europeo gracias a su eficiencia energética y asequibilidad. La aceleración de la logística permite a los consumidores obtener los modelos más modernos en plazos cortos.