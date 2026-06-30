El gol de Shomurodov fue elegido el «más bello» de la fase de grupos del Mundial 2026

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El gol de Shomurodov fue elegido el «más bello» de la fase de grupos del Mundial 2026

El gol marcado por Eldor Shomurodov, capitán de la selección de Uzbekistán, ante la RD Congo ha sido reconocido como el gol más bello de la Copa del Mundo.

En el minuto 10 del encuentro, el experimentado delantero fue el primero en llegar al balón enviado al área rival. A pesar de encontrarse en un ángulo muy cerrado, definió la jugada con gran maestría.

Shomurodov dejó sin opciones al portero con un remate sutil

En lugar de disparar con potencia, Eldor Shomurodov anticipó el movimiento del guardameta rival. El delantero envió el balón a la red con un toque sutil, superando al portero con un estilo de «paracaídas».

Este disparo no solo abrió el marcador, sino que se convirtió en uno de los episodios más brillantes de la selección de Uzbekistán en el Mundial.

La FIFA valoró positivamente este gol, describiéndolo como un ejemplo de precisión y maestría en la ejecución.

«Este gol, calculado al centímetro y ejecutado a la perfección, fue el momento más brillante del debut de Uzbekistán en la Copa del Mundo», evaluó la FIFA.

Incluso los goles de las estrellas mundiales quedaron atrás

El gol de Shomurodov fue muy elogiado por aficionados y especialistas. El remate del capitán uzbeko superó en la votación final a goles de estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Este resultado demostró una vez más que Eldor Shomurodov no es solo el líder del equipo, sino un delantero capaz de actuar al más alto nivel en situaciones decisivas.

Un momento inolvidable del debut de Uzbekistán

La primera participación de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo tiene una importancia histórica. El gol de Shomurodov contra la RD Congo se ha convertido en uno de los eventos más simbólicos y memorables de este debut.

El sutil remate del capitán brindó una gran alegría a los aficionados del fútbol uzbeko y dio más brillo a la presencia de la selección en el escenario mundial.

No cabe duda de que este gol de Eldor Shomurodov será recordado durante muchos años como uno de los goles más bellos e importantes en la historia del fútbol de Uzbekistán.

ShomurodovUzbekistánR. D. del CongoLionel MessiKilian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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