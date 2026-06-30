La UEFA sanciona a clubes ingleses: Chelsea y Newcastle infringieron las reglas financieras

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La UEFA sanciona a clubes ingleses: Chelsea y Newcastle infringieron las reglas financieras

La Unión de Asociaciones de Fútbol Europeo (UEFA) ha anunciado sanciones severas contra varios clubes destacados por infringir las normas de estabilidad financiera. Cuatro representantes de la Premier League inglesa —Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest y Aston Villa— han sido multados con cuantiosas sumas por superar los límites establecidos por el órgano de control financiero (CFCB). Así lo informa Goal.com.

Según el informe de la UEFA, estos equipos fueron declarados culpables de infringir el límite del 70% relativo a los costes de la plantilla. Esta norma busca limitar la proporción de los salarios de los jugadores y los gastos de transferencia respecto a los ingresos totales de los clubes. Las investigaciones se basaron en los informes financieros presentados para el año natural 2025.

Acuerdo especial para Newcastle y la Juventus

Las sanciones más graves se aplicaron a Newcastle y al club italiano Juventus. Estos equipos firmaron un acuerdo de liquidación especial de tres años con la UEFA. El Newcastle fue multado con un total de 10 millones de euros por infringir la norma de ingresos del fútbol. De esta cantidad, 7 millones son condonables si el club cumple con la disciplina financiera en los próximos años.

Los clubes deben regularizar completamente su situación financiera para la temporada 2028-29. Durante este periodo, estarán bajo la supervisión de la UEFA y se les exigirá mejorar sus indicadores anualmente. De lo contrario, los equipos se arriesgan a ser excluidos de las competiciones europeas.

La situación de Aston Villa y Chelsea

El Aston Villa sufrió la mayor pérdida financiera: el club de Birmingham deberá pagar una multa total de 22,5 millones de euros. Asimismo, se han impuesto restricciones en el registro de nuevos jugadores para las competiciones de la UEFA tanto a este club como al RC Strasbourg de Francia. Esto podría ser un golpe duro para el Aston Villa, ya que el equipo participa actualmente en la Champions League.

El Chelsea, por su parte, se libró con una multa relativamente menor de 3 millones de euros. Los expertos de la UEFA señalaron que el club londinense y el Aston Villa muestran una dinámica positiva en los últimos informes. Por ello, parte de sus multas fueron declaradas condicionales y las sanciones se suavizarán si los clubes continúan reduciendo gastos hasta 2026.

En general, la lista de clubes sancionados por la UEFA es bastante amplia:

  • Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest (Inglaterra)
  • OGC Nice, RC Strasbourg (Francia)
  • AEK Athens (Grecia)
  • ACF Fiorentina (Italia)
  • Fenerbahce SK (Turquía)
Estas sanciones demuestran que el sistema de fair-play financiero en el fútbol europeo se está volviendo más estricto. Ahora, los clubes no solo deben ser activos en el mercado de transferencias, sino también controlar estrictamente el equilibrio entre sus ingresos y gastos. De lo contrario, incluso los clubes más ricos podrían quedar privados de su participación internacional.

UEFAChelseaNewcastleFútbolSanciones
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