Tottenham supera al Manchester United y establece un récord en el mercado de fichajes

El club londinense Tottenham ha realizado un movimiento impactante en el mercado de transferencias. Los del norte de Londres han llegado a un acuerdo para incorporar a Mateus Fernandes, centrocampista del West Ham United. Se espera que este traspaso sea una de las operaciones más grandes de la temporada actual de la Premier League. Así lo informa Goal.com.

Según la información difundida por Sky Sports, el Tottenham ha aceptado pagar 85 millones de libras esterlinas (aproximadamente 113 millones de dólares) por el talento portugués de 21 años. Esta cifra quedará registrada como el fichaje más caro de la historia del club. Hasta ahora, el récord lo ostentaba Dominik Solanke, fichado del Bournemouth por 65 millones de libras en agosto de 2024.

Un golpe inesperado para el Manchester United

El Manchester United había sido durante mucho tiempo el principal pretendiente en la lucha por Mateus Fernandes. El entrenador del equipo, Michael Carrick, consideraba al jugador como el candidato ideal para sustituir al veterano Casemiro. Sin embargo, debido a que la directiva del club de Mánchester dudó en pagar el alto precio fijado por el West Ham, cedieron la iniciativa al Tottenham.

A pesar de que los directivos de Old Trafford habían mantenido negociaciones por el traspaso del jugador desde mayo, no quisieron entrar en una "guerra de precios". Asimismo, según diversas fuentes, surgieron dudas en la cúpula del Manchester United sobre la total fidelidad del jugador al proyecto del club.

El nuevo héroe del proyecto de Roberto De Zerbi

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, pretende reforzar significativamente el centro del campo con este fichaje. Fernandes se destacó la temporada pasada como uno de los centrocampistas más trabajadores de la Premier League. Según los datos estadísticos, se situó entre los 10 mejores jugadores del campeonato en distancia recorrida en el campo.

Simon Rush, especialista que trabajó con el jugador en la academia del Southampton, elogió su estado físico y su capacidad competitiva. En su opinión, la agresividad de Fernandes en la lucha por el balón y su resistencia lo convierten en uno de los jugadores más versátiles del fútbol moderno.

En las próximas horas, se espera que Mateus Fernandes se someta al reconocimiento médico en las instalaciones del Tottenham y firme el contrato oficial. Este traspaso demuestra que el club londinense tiene objetivos serios en la lucha por el título y en las competiciones europeas.