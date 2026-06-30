El proceso de puesta en marcha de la primera unidad de la central nuclear (CNPP) de Akkuyu, el proyecto más grande de Turquía hacia la independencia energética, ha alcanzado una etapa decisiva. Se espera que esta instalación masiva, construida por la corporación estatal rusa Rosatom, esté plenamente operativa en 2026. Así lo informó Anton Dedusenko, presidente del consejo de administración de Akkuyu Nuclear JSC, en el foro especializado NPPES celebrado en Estambul. Según Ixbt.com, la noticia indica.

En el marco del proyecto, las obras de construcción de la primera unidad están casi terminadas. Los especialistas están cargando actualmente ensamblajes simuladores de calor en el reactor, lo cual es una parte importante del proceso tecnológico. Según Ixbt.com, actualmente se están realizando pruebas hidráulicas en frío en el reactor. Estas pruebas se consideran una etapa obligatoria para confirmar que la unidad está lista para su uso.

Procesos tecnológicos y planes futuros

El jefe de Rosatom, Aleksey Likhachev, había indicado anteriormente que se planeaba poner en marcha la primera unidad en el otoño de este año. Sin embargo, teniendo en cuenta las pruebas exhaustivas y las medidas de seguridad, se ha fijado 2026 como el año principal de puesta en servicio. Anton Dedusenko destacó que cada etapa realizada en la primera unidad abre el camino para la construcción y puesta en marcha de las otras tres unidades.

El gobierno turco tiene como objetivo estabilizar la demanda eléctrica del país mediante la transición a la energía nuclear. El proyecto de la CNPP de Akkuyu está equipado con reactores VVER de generación 3+, basados en el diseño ruso, que se consideran una de las tecnologías más seguras y modernas del mundo. El proyecto prevé la construcción de un total de cuatro unidades.

Potencia del proyecto e importancia regional

La potencia de cada unidad es de 1 200 MW. Una vez que las cuatro unidades estén plenamente operativas, se espera que la central cubra casi el 10 % del consumo total de electricidad de Turquía. Actualmente, la empresa ha obtenido el permiso oficial para comenzar los trabajos de puesta en marcha y ajuste de la segunda unidad.

Teniendo en cuenta que la energía nuclear también es un tema relevante para Uzbekistán, la experiencia de Turquía está siendo seguida de cerca por los expertos regionales. El proyecto Akkuyu es un objeto estratégico que podría cambiar el mapa energético no solo de Turquía, sino de toda la región. Los especialistas de Rosatom continúan los trabajos cumpliendo con todas las normas internacionales de seguridad.

En conclusión, 2026 abrirá una nueva página en la historia de Turquía. La CNPP de Akkuyu no es solo un logro tecnológico, sino también un gran proyecto ecológico que servirá para reducir las emisiones de dióxido de carbono en la lucha contra el cambio climático. Miles de ingenieros y trabajadores trabajan día y noche en el sitio de construcción.