Anthropic presenta Claude Sonnet 5: los agentes de AI son ahora más asequibles

Anthropic, uno de los laboratorios líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha anunciado oficialmente su nuevo modelo Claude Sonnet 5. Aunque este modelo es el desarrollo de gama media de la empresa, impresiona por sus capacidades de agente y su nivel de ejecución autónoma de tareas complejas. Ahora, los usuarios pueden acceder a funciones que antes estaban reservadas solo para los modelos más caros y grandes a precios mucho más bajos. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los representantes de Anthropic, Claude Sonnet 5 no solo trabaja con texto, sino que también tiene la capacidad de planificar, utilizar herramientas como navegadores y terminales, y realizar tareas complejas sin intervención humana. Estas características de «agente» se están convirtiendo en un nuevo estándar en el mercado actual de la AI. En esta dirección, OpenAI ha entrado en competencia con su modelo GPT-5.6 Sol, y Google con Gemini 3.5 Flash.

Equilibrio entre alta eficiencia y ahorro

La principal ventaja del modelo Claude Sonnet 5 reside en la relación entre su precio y su rendimiento. Según los datos proporcionados por Anthropic, el nuevo modelo muestra resultados cercanos a su predecesor más potente y costoso: Opus 4.8. Por ejemplo, en pruebas de escritura de código, Sonnet 5 registró un resultado del 63,2 %, mientras que el indicador de Opus 4.8, de la categoría superior, fue del 69,2 %.

Cabe destacar que en algunos benchmarks de procesamiento de conocimientos, Sonnet 5 incluso logró superar al modelo Opus 4.8. Esto permite a los desarrolladores y representantes empresariales reducir significativamente los costos de uso de servicios de AI de alta calidad. La empresa ofrece diversos modelos a los usuarios para mantener el equilibrio entre precio y calidad según sus necesidades.

En cuanto a los precios, hasta el 31 de agosto, el costo para Claude Sonnet 5 se ha fijado en 2 dólares por millón de tokens de entrada (input) y 10 dólares por tokens de salida (output). A partir de septiembre, el precio de los tokens de entrada subirá a 3 dólares. A pesar de ello, esta cifra es más económica que la de muchos modelos profesionales de OpenAI y Google.

Capacidad de toma de decisiones independiente

Otro aspecto distintivo del nuevo modelo es su función de auto-verificación. Según los expertos que participaron en las pruebas, Claude Sonnet 5 no se detiene al realizar tareas complejas como las versiones anteriores, sino que revisa el resultado de forma independiente y corrige sus errores.

Para los desarrolladores y entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, esta noticia podría popularizar aún más el uso de herramientas de AI. Especialmente para las startups y los proyectos de pequeñas empresas, el uso de agentes de AI económicos pero potentes será un factor importante para aumentar la productividad laboral. A partir de hoy, Claude Sonnet 5 se presenta como el modelo principal para todos los usuarios de las tarifas gratuitas y Pro.