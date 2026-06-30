La joven estrella de la selección brasileña, Endrick, se ha pronunciado abiertamente sobre sus planes futuros y su relación con Carlo Ancelotti tras una exitosa participación en la Copa del Mundo. El delantero, que contribuyó a la victoria en un partido crucial contra Japón en la fase de grupos, afirmó estar listo para abrir un nuevo capítulo en el Real Madrid. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El hecho de haber permanecido en el banquillo durante los primeros partidos del torneo provocó diversos memes y críticas en las redes sociales. Sin embargo, el futbolista, que jugó toda la segunda parte contra Japón, destacó su total apoyo a las decisiones del entrenador. Según el diario AS, Endrick considera los últimos seis meses de su carrera como la etapa más importante de su vida.

Éxito en la cesión y Copa del Mundo

Tras pasar la primera mitad de la temporada en el Real Madrid con pocos minutos, Endrick fue cedido al Lyon. Su exitoso paso por Francia no solo le permitió demostrar su potencial, sino también ganarse un lugar en la selección para la Copa del Mundo. El jugador expresó su gratitud a la directiva del Lyon por haber confiado en él.

Al inicio del torneo, surgieron rumores sobre un supuesto desacuerdo entre Endrick y Carlo Ancelotti. El delantero, que no participó en el empate contra Marruecos y tuvo muy pocos minutos contra Haití y Escocia, puso fin a todas las dudas. Según sus palabras, Ancelotti es un técnico experimentado que siempre antepone los intereses del equipo a los personales.

La táctica de Ancelotti y planes futuros

"Es un entrenador fantástico y sabe muy bien lo que hace. Ancelotti toma la decisión que es mejor para el equipo, no para los aficionados ni para Endrick", subrayó el joven delantero. Los consejos del técnico sobre tener paciencia dieron sus frutos, y la entrada de Endrick en el partido contra Japón fue decisiva para cambiar el rumbo del encuentro.

Actualmente, tras haber alcanzado los cuartos de final con la selección de Brasil, el futbolista espera con ansias regresar a Madrid después del torneo. Esta es una buena noticia para los aficionados del Real Madrid, ya que se espera que Endrick, con más experiencia tras su cesión y mentalmente fortalecido, refuerce la línea de ataque del «Club Blanco» la próxima temporada.

Cabe recordar que el traspaso de Endrick y su proceso de adaptación en Madrid han estado en el centro de atención de la prensa deportiva europea. Su sólido juego con la selección ha reforzado aún más la confianza de la directiva del Real Madrid en él.