Endrick listo para volver al Real Madrid: el delantero brasileño habla sobre su relación con Ancelotti

·78·Deportes
Endrick listo para volver al Real Madrid: el delantero brasileño habla sobre su relación con Ancelotti

La joven estrella de la selección brasileña, Endrick, se ha pronunciado abiertamente sobre sus planes futuros y su relación con Carlo Ancelotti tras una exitosa participación en la Copa del Mundo. El delantero, que contribuyó a la victoria en un partido crucial contra Japón en la fase de grupos, afirmó estar listo para abrir un nuevo capítulo en el Real Madrid. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El hecho de haber permanecido en el banquillo durante los primeros partidos del torneo provocó diversos memes y críticas en las redes sociales. Sin embargo, el futbolista, que jugó toda la segunda parte contra Japón, destacó su total apoyo a las decisiones del entrenador. Según el diario AS, Endrick considera los últimos seis meses de su carrera como la etapa más importante de su vida.

Éxito en la cesión y Copa del Mundo

Tras pasar la primera mitad de la temporada en el Real Madrid con pocos minutos, Endrick fue cedido al Lyon. Su exitoso paso por Francia no solo le permitió demostrar su potencial, sino también ganarse un lugar en la selección para la Copa del Mundo. El jugador expresó su gratitud a la directiva del Lyon por haber confiado en él.

Al inicio del torneo, surgieron rumores sobre un supuesto desacuerdo entre Endrick y Carlo Ancelotti. El delantero, que no participó en el empate contra Marruecos y tuvo muy pocos minutos contra Haití y Escocia, puso fin a todas las dudas. Según sus palabras, Ancelotti es un técnico experimentado que siempre antepone los intereses del equipo a los personales.

La táctica de Ancelotti y planes futuros

"Es un entrenador fantástico y sabe muy bien lo que hace. Ancelotti toma la decisión que es mejor para el equipo, no para los aficionados ni para Endrick", subrayó el joven delantero. Los consejos del técnico sobre tener paciencia dieron sus frutos, y la entrada de Endrick en el partido contra Japón fue decisiva para cambiar el rumbo del encuentro.

Actualmente, tras haber alcanzado los cuartos de final con la selección de Brasil, el futbolista espera con ansias regresar a Madrid después del torneo. Esta es una buena noticia para los aficionados del Real Madrid, ya que se espera que Endrick, con más experiencia tras su cesión y mentalmente fortalecido, refuerce la línea de ataque del «Club Blanco» la próxima temporada.

Cabe recordar que el traspaso de Endrick y su proceso de adaptación en Madrid han estado en el centro de atención de la prensa deportiva europea. Su sólido juego con la selección ha reforzado aún más la confianza de la directiva del Real Madrid en él.

EndrickReal MadridCarlo AncelottiBrasilCopa del Mundo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Erling Haaland clasifica a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026Erling Haaland clasifica a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026Hoy, 00:20Mundial 2026: Noruega vence a Costa de Marfil y avanza a octavosMundial 2026: Noruega vence a Costa de Marfil y avanza a octavosHoy, 00:09La UEFA sanciona a clubes ingleses: Chelsea y Newcastle infringieron las reglas financierasLa UEFA sanciona a clubes ingleses: Chelsea y Newcastle infringieron las reglas financierasAyer, 23:55El gol de Shomurodov fue elegido el «más bello» de la fase de grupos del Mundial 2026El gol de Shomurodov fue elegido el «más bello» de la fase de grupos del Mundial 2026Ayer, 23:55Tottenham supera al Manchester United y establece un récord en el mercado de fichajesTottenham supera al Manchester United y establece un récord en el mercado de fichajesAyer, 23:14Ansu Fati deja el FC Barcelona y se queda en el AS MonacoAnsu Fati deja el FC Barcelona y se queda en el AS MonacoAyer, 22:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev