Mundial 2026: Noruega vence a Costa de Marfil y avanza a octavos

En el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, las selecciones de Noruega y Costa de Marfil se enfrentaron. En un encuentro intenso y disputado, los escandinavos se impusieron por 2-1, asegurando su pase a la siguiente ronda.

Antonio Nusa y Erling Haaland marcaron para Noruega, mientras que Diallo anotó el único gol del equipo africano.

Nusa abre el marcador

Desde los primeros minutos, ambos equipos jugaron con cautela. Costa de Marfil confió en su potencia física y ataques rápidos, mientras que Noruega intentó abrir la defensa rival mediante la posesión y el juego posicional.

En el minuto 39, los europeos aprovecharon su oportunidad. Antonio Nusa abrió el marcador con un disparo preciso, poniendo a Noruega por delante.

La primera parte terminó con una mínima ventaja para los escandinavos.

Diallo devuelve la intriga al partido

En la segunda mitad, Costa de Marfil aumentó su actividad ofensiva. El equipo africano intensificó la presión, creando varias situaciones peligrosas alrededor del área rival.

En el minuto 74, Diallo, quien entró desde el banquillo, empató el encuentro. Tras su gol, el partido se volvió aún más emocionante y el destino quedó abierto hasta los últimos minutos.

Haaland anota el gol decisivo

El equipo de Noruega no dejó de atacar incluso tras el empate. En el minuto 86, el líder escandinavo Erling Haaland apareció para sentenciar.

El delantero actuó con frialdad en una ocasión clave para marcar el gol de la victoria. En el tiempo restante, Costa de Marfil intentó empatar nuevamente, pero la defensa noruega mantuvo la ventaja.

Próximo rival: Brasil

De esta manera, la selección de Noruega avanza a los octavos de final del Mundial. Ahora, los escandinavos se enfrentarán en la siguiente fase a uno de los favoritos del torneo, Brasil.

Se espera que este encuentro sea una prueba muy seria para Noruega. Líderes como Haaland, Odegaard y Nusa seguirán siendo la principal esperanza del equipo ante Brasil.

Mundial 2026. 1/16 de final

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Goles: Diallo, 74 — Nusa, 39, Haaland, 86.

Costa de Marfil: Fofana, Konan, Kossounou, Duye, Agbadou, Kessie, Sangare, Ulay, Bonny, Diomande, Pepe.

Noruega: Nyuland, Ajer, Wolfe, Pedersen, Heggem, Berg, Berge, Odegaard, Sørlot, Haaland, Nusa.

Noruega mostró carácter en un partido crucial. Ahora viene Brasil, un rival que no perdona errores.