Etched, el competidor de NVIDIA, se convierte en una empresa de 5.000 millones de dólares

La startup Etched, que lucha contra la hegemonía de NVIDIA en el mercado de chips de AI, ha informado sobre sus nuevos éxitos. La empresa anunció que sus primeros chips fabricados por TSMC han pasado las pruebas con éxito y que ya ha formado una cartera de pedidos de 1.000 millones de dólares. Este indicador demuestra que el potencial tecnológico de la joven empresa es altamente valorado por inversores y grandes clientes. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Etched denomina a sus productos «frontier inference clusters». No se trata solo de chips, sino de sistemas integrales que incluyen racks de servidores especializados y software. La empresa promete que estos sistemas harán que el proceso de respuesta de los modelos de AI (inference) sea más rápido, económico y eficiente energéticamente que el de sus competidores. Actualmente, estos sistemas están siendo probados por los primeros clientes.

Un enfoque revolucionario en el proceso de inference

En el campo de la AI, la «inference» es el proceso mediante el cual un modelo genera una respuesta después de que el usuario envía una solicitud. Actualmente, este proceso sigue siendo el mayor coste y obstáculo técnico para las empresas de AI. Etched ha despertado un gran interés en el mercado precisamente porque se ha centrado en resolver este problema. Los fundadores de la startup, Gavin Uberti y Robert Vachen, abandonaron la Universidad de Harvard para sentar las bases de este proyecto.

La empresa cerró en diciembre una ronda de inversión no revelada de 500 millones de dólares, alcanzando una valoración de mercado de 5.000 millones de dólares. Hasta la fecha, el monto total de fondos recaudados asciende a 800 millones de dólares. Esta es una señal de confianza financiera enorme para los nuevos jugadores en un mercado dominado por gigantes como NVIDIA.

Inversores famosos y coyuntura del mercado

La lista de inversores de Etched también es notable. Entre ellos se encuentran «pilares» del mundo de la AI como Andrej Karpathy, Geoffrey Hinton y Fei-Fei Li, así como los multimillonarios Stanley Druckenmiller y Peter Thiel. Curiosamente, en 2023, la empresa tuvo dificultades para atraer inversores e incluso estuvo al borde de la quiebra. En aquel entonces, los inversores confiaban más en las GPU universales que en los chips especializados.

Actualmente, la situación ha cambiado por completo. Según TechCrunch, otras empresas fabricantes de chips de AI también están en el centro de un gran interés. Por ejemplo, Cerebras debutó con éxito en bolsa y Groq recaudó recientemente 650 millones de dólares. Incluso gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft han comenzado a desarrollar sus propios chips.

El hecho de que OpenAI haya anunciado su primer chip especializado en colaboración con Broadcom muestra cuán intensa se ha vuelto la competencia en el sector. El éxito de startups como Etched indica que la infraestructura de AI será aún más especializada y eficiente en el futuro.