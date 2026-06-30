Nuevo smartphone estilo BlackBerry: Clicks Communicator muestra sus capacidades

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Nuevo smartphone estilo BlackBerry: Clicks Communicator muestra sus capacidades

En un mercado de smartphones dominado por las pantallas táctiles, ha surgido una nueva esperanza para los usuarios fieles a los teclados físicos. La startup Clicks Technology presentó un nuevo video de demostración del smartphone Clicks Communicator, inspirado en los dispositivos BlackBerry. Este dispositivo está pensado no solo para los nostálgicos, sino también para profesionales que trabajan intensamente con texto. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Presentado por primera vez en la feria CES de Las Vegas en enero de este año, el Clicks Communicator busca ofrecer comodidad a los usuarios que trabajan activamente con correos electrónicos y mensajes. Según TechCrunch, el dispositivo tiene un precio estimado de 499 dólares y combina tecnologías modernas con una interfaz clásica de botones.

Especificaciones técnicas e innovaciones únicas

El Clicks Communicator no es solo una copia de un viejo BlackBerry, sino que incorpora una serie de innovaciones únicas. La función "Signal Light" situada en el lateral del dispositivo permite a los usuarios identificar mensajes de contactos o aplicaciones específicas mediante diferentes colores y señales luminosas. Esto ayuda a no perderse notificaciones importantes sin tener que mirar la pantalla constantemente.

Las capacidades técnicas del dispositivo también están adaptadas a las necesidades del usuario moderno. Cuenta con un conector para auriculares de 3,5 mm, una ranura para tarjeta SIM física (además de eSIM), una ranura para tarjeta de memoria microSD expandible hasta 2 TB y un botón mecánico dedicado para activar el modo avión. Además, los usuarios pueden cambiar el panel trasero del smartphone según sus gustos.

Desintoxicación digital y software

Hoy en día, muchos usuarios intentan liberarse de la adicción a las redes sociales y los juegos. El Clicks Communicator puede ser una opción práctica para este grupo de personas. Aunque el dispositivo funciona con el sistema operativo Android, la empresa ha introducido una interfaz minimalista en colaboración con Niagara Launcher. Esto permite reducir las distracciones y centrarse en las herramientas de trabajo principales.

En el nuevo video publicado, la empresa mostró el hardware de preproducción y el software interno del dispositivo. Los expertos señalan que la pulsación de las teclas es lo suficientemente táctil (clicky), brindando una sensación familiar para los usuarios de BlackBerry. Los desarrolladores están trabajando actualmente en optimizar aún más la presión de las teclas para quienes prefieren la escritura rápida.

La entrega de los smartphones Clicks Communicator a los clientes está prevista para el cuarto trimestre de este año. En futuros videos, la empresa promete ofrecer información detallada sobre otros aspectos únicos del dispositivo, incluyendo el Prompt Key, el Message Hub y las capacidades del teclado táctil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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