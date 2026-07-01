La marca alemana Punkt. presenta el smartphone seguro MC03 con sistema AphyOS

La marca alemana Punkt. ha lanzado oficialmente el nuevo smartphone MC03, diseñado para usuarios que priorizan la privacidad de sus datos personales. Anunciado en enero de este año, este dispositivo ahora se vende sin una suscripción mensual obligatoria, a diferencia de los planes iniciales del fabricante. Todas las funciones de seguridad y servicios del sistema operativo están incluidos en el precio, permitiendo a los usuarios disfrutar de servicios de por vida sin cargos adicionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal característica del dispositivo reside en su software. El modelo MC03 funciona bajo el sistema operativo AphyOS, basado en GrapheneOS. Este sistema cuenta con una interfaz minimalista y ejecuta cada aplicación de terceros en un entorno aislado (método "sandbox"). Esto limita drásticamente el acceso no autorizado de las aplicaciones a los datos personales del usuario. Además, el servicio VPN integrado garantiza una protección total de la actividad en Internet.

Especificaciones técnicas y durabilidad

Según la información de ixbt.com, el Punkt. MC03 también cumple con los requisitos modernos en cuanto a hardware. El smartphone está equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. También existe la posibilidad de ampliar la memoria mediante tarjetas microSD. El dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, y el escáner de huellas dactilares está ubicado directamente bajo la pantalla.

El fabricante ha puesto especial énfasis en la longevidad del dispositivo. El smartphone cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo. Lo más destacable es que la batería de 5200 mAh puede ser reemplazada por el usuario sin necesidad de herramientas especiales. Este es un factor poco común en el mercado actual de smartphones, pero crucial para extender la vida útil del equipo. El dispositivo admite carga por cable de 30 W y carga inalámbrica de 15 W.

Capacidades de cámara y garantías

Para los entusiastas de la fotografía, el MC03 ofrece un bloque principal de tres cámaras: un sensor principal de 64 MP, un gran angular de 8 MP y un sensor adicional de 2 MP. En la parte frontal se encuentra una cámara selfie de 32 MP. La empresa Punkt. promete para este modelo al menos tres años de actualizaciones importantes del sistema y cinco años de parches de seguridad (security patches).

El proceso de ensamblaje final del smartphone se realiza directamente en Alemania, lo que garantiza altos estándares de control de calidad. Actualmente, el Punkt. MC03 se vende en la tienda oficial en línea de la compañía por 745 euros. El fabricante ha comunicado que el producto está disponible para envío a todo el mundo, incluida la región de Asia Central.

Para el mercado local, este tipo de dispositivos podría tener un lugar único, ya que la ciberseguridad y la protección de datos personales son temas cada vez más relevantes. Aunque su precio está por encima del segmento medio, se espera que la VPN gratuita de por vida y el ecosistema seguro AphyOS atraigan a un sector específico de clientes.