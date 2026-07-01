AMD se prepara para subir el precio de sus tarjetas gráficas: se espera que el mercado cambie en julio

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AMD se prepara para subir el precio de sus tarjetas gráficas: se espera que el mercado cambie en julio

AMD, una de las empresas líderes en la fabricación de procesadores gráficos en el mercado de la tecnología informática, planea revisar los precios de sus productos próximamente. Según informantes y expertos del sector en el foro Board Channels, la compañía ha advertido a sus socios sobre un aumento de precios para los conjuntos de GPU y módulos de memoria. Este cambio podría afectar directamente el precio de las tarjetas gráficas en los estantes de venta al por menor en los próximos meses. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, AMD ha enviado información a las grandes marcas fabricantes de tarjetas gráficas sobre un aumento de precios de aproximadamente el 10 %. Cabe señalar que gigantes como AMD y NVIDIA no venden tarjetas gráficas terminadas, sino que suministran a los fabricantes (como ASUS o Sapphire) kits especiales compuestos por chips gráficos y chips de memoria. Precisamente el aumento del precio de estos componentes es lo que determina el costo del producto final.

¿A quiénes afectará el aumento de precios?

Actualmente, AMD ha notificado a al menos cuatro de sus socios principales sobre la nueva política de precios. Entre ellos se encuentran las siguientes marcas:

  • Sapphire
  • Asus
  • Vastarmor
  • XFX
Estas empresas tienen una amplia presencia en el mercado de Uzbekistán y son los principales proveedores de tarjetas gráficas de la serie Radeon. Se espera que el aumento de precios comience en julio. Rumores anteriores sugerían que los precios podrían subir hasta un 15 %, pero por ahora, la cifra del 10 % parece ser el escenario más probable.

Dado que los participantes del foro Board Channels suelen ser empleados de grandes fábricas e integradores de sistemas, la información de esta fuente suele confirmarse. Debe entenderse que habrá un cierto intervalo de tiempo entre el aumento de precios para los fabricantes y el cambio de precios en las tiendas. Sin embargo, es casi seguro que los precios actuales no se mantendrán por mucho tiempo.

Situación del mercado y consecuencias para los consumidores

Para los usuarios uzbekos, esta noticia significa un aumento en los costos de ensamblaje de computadoras destinadas a tareas que requieren potencia gráfica: montaje de video, diseño 3D y juegos modernos. Si planea comprar una tarjeta gráfica Radeon en los próximos meses, podría ser económicamente más ventajoso hacerlo antes de julio.

Hasta ahora no se han dado las razones exactas del aumento de precios, pero los expertos lo atribuyen a los costos logísticos y a la inflación global en la producción de semiconductores. Aún se desconoce si NVIDIA tomará una medida similar, pero generalmente, el aumento de precios de un actor importante del mercado influye en la estrategia de sus competidores.

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Abror Shuhratov
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