Francia vence a Suecia y se clasifica para los octavos de final del Mundial 2026

·42·Deportes
Francia vence a Suecia y se clasifica para los octavos de final del Mundial 2026

La selección francesa logró una victoria convincente por 3-0 ante Suecia en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, asegurando anticipadamente su pase a la fase de eliminación directa. En el encuentro disputado en Nueva Jersey, los «Bleus» demostraron plenamente su superioridad, probando una vez más que son uno de los grandes favoritos del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Desde los primeros minutos, los pupilos de Didier Deschamps aumentaron la presión. Las peligrosas ocasiones creadas por Bradley Barcola y Kylian Mbappe pusieron en apuros a la defensa sueca. Aunque el primer gol de Mbappe fue anulado por fuera de juego, el ímpetu francés no decayó. Los intentos sucesivos del delantero del Real Madrid y de Adrien Rabiot, que golpearon el poste o salieron desviados, no tardaron en concretarse.

El brillante juego del tándem Michael Olise y Kylian Mbappe

El extremo del Bayern, Michael Olise, se convirtió en el verdadero héroe del encuentro. Sus movimientos por el centro y las bandas aportaron un atractivo especial a los ataques de Francia. El remate acrobático de Olise que impactó en el poste fue una de las jugadas más bellas del partido. Según informa Goal.com, fue precisamente tras una combinación entre Olise y Ousmane Dembele que Kylian Mbappe logró abrir el marcador.

En la segunda parte, los franceses no bajaron el ritmo. Tras un magnífico pase de Michael Olise, Bradley Barcola puso el 2-0. La selección de Suecia, especialmente su estrella Viktor Gyokeres, encontró grandes dificultades para romper la defensa francesa. A falta de 15 minutos para el final, Mbappe completó su doblete, sellando el resultado final.

Esta victoria no solo llevó a Francia a la siguiente ronda, sino que mostró la altísima capacidad ofensiva del equipo. Con estos goles, Kylian Mbappe igualó la efectividad de leyendas como Lionel Messi en la historia de los Mundiales. Esto confirma una vez más que el delantero francés es uno de los mejores futbolistas de nuestra era.

Ahora, la selección de Francia se enfrentará a Paraguay en los octavos de final. Los especialistas valoran positivamente el estado físico y la preparación táctica del equipo de Deschamps. Suecia, por su parte, se vio obligada a terminar su participación en el torneo tras esta derrota. Para los aficionados al fútbol, las eliminatorias de este gran torneo despiertan sin duda un gran interés, ya que los partidos de gigantes como Francia siempre están en el centro de atención.

FranciaKylian MbappeMichael OliseCopa del MundoFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Declan Rice valora positivamente las posibilidades de Inglaterra en las tandas de penaltisDeclan Rice valora positivamente las posibilidades de Inglaterra en las tandas de penaltisHoy, 02:59Leyenda del Arsenal asombrado por los 130 millones de libras pedidos por Morgan RogersLeyenda del Arsenal asombrado por los 130 millones de libras pedidos por Morgan RogersHoy, 02:54Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"Hoy, 02:44Las negociaciones entre Vinicius Junior y el Real Madrid en punto muertoLas negociaciones entre Vinicius Junior y el Real Madrid en punto muertoHoy, 02:11Roberto Martinez bajo fuego: el técnico de Portugal es acusado por Cristiano RonaldoRoberto Martinez bajo fuego: el técnico de Portugal es acusado por Cristiano RonaldoHoy, 01:59El FC Barcelona descarta definitivamente el fichaje de Harry Kane: se conocen los motivosEl FC Barcelona descarta definitivamente el fichaje de Harry Kane: se conocen los motivosHoy, 01:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev