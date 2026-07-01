Francia vence a Suecia y se clasifica para los octavos de final del Mundial 2026

La selección francesa logró una victoria convincente por 3-0 ante Suecia en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, asegurando anticipadamente su pase a la fase de eliminación directa. En el encuentro disputado en Nueva Jersey, los «Bleus» demostraron plenamente su superioridad, probando una vez más que son uno de los grandes favoritos del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Desde los primeros minutos, los pupilos de Didier Deschamps aumentaron la presión. Las peligrosas ocasiones creadas por Bradley Barcola y Kylian Mbappe pusieron en apuros a la defensa sueca. Aunque el primer gol de Mbappe fue anulado por fuera de juego, el ímpetu francés no decayó. Los intentos sucesivos del delantero del Real Madrid y de Adrien Rabiot, que golpearon el poste o salieron desviados, no tardaron en concretarse.

El brillante juego del tándem Michael Olise y Kylian Mbappe

El extremo del Bayern, Michael Olise, se convirtió en el verdadero héroe del encuentro. Sus movimientos por el centro y las bandas aportaron un atractivo especial a los ataques de Francia. El remate acrobático de Olise que impactó en el poste fue una de las jugadas más bellas del partido. Según informa Goal.com, fue precisamente tras una combinación entre Olise y Ousmane Dembele que Kylian Mbappe logró abrir el marcador.

En la segunda parte, los franceses no bajaron el ritmo. Tras un magnífico pase de Michael Olise, Bradley Barcola puso el 2-0. La selección de Suecia, especialmente su estrella Viktor Gyokeres, encontró grandes dificultades para romper la defensa francesa. A falta de 15 minutos para el final, Mbappe completó su doblete, sellando el resultado final.

Esta victoria no solo llevó a Francia a la siguiente ronda, sino que mostró la altísima capacidad ofensiva del equipo. Con estos goles, Kylian Mbappe igualó la efectividad de leyendas como Lionel Messi en la historia de los Mundiales. Esto confirma una vez más que el delantero francés es uno de los mejores futbolistas de nuestra era.

Ahora, la selección de Francia se enfrentará a Paraguay en los octavos de final. Los especialistas valoran positivamente el estado físico y la preparación táctica del equipo de Deschamps. Suecia, por su parte, se vio obligada a terminar su participación en el torneo tras esta derrota. Para los aficionados al fútbol, las eliminatorias de este gran torneo despiertan sin duda un gran interés, ya que los partidos de gigantes como Francia siempre están en el centro de atención.