Hoy se observará el fenómeno raro de la «Luna de las Fresas»

El 29 de junio, el cielo nocturno se iluminará con uno de los eventos astronómicos más interesantes del año: la luna llena de junio, popularmente conocida como la «Luna de las Fresas». Según los expertos, este paisaje será un espectáculo especial para los aficionados al cielo.

Los astrónomos informan que, en 2026, esta luna llena se verá en la posición más cercana al horizonte en el hemisferio norte. Por ello, al salir, la Luna parecerá mucho más grande de lo habitual. Esto no se debe a un hecho astronómico, sino a un fenómeno óptico llamado «ilusión lunar».

Sin embargo, la apariencia puede ser engañosa. En realidad, la luna llena de junio de este año se encuentra a una distancia relativamente lejana de la Tierra, por lo que en astronomía se registra como una «microluna». Debido a esto, su diámetro visible será aproximadamente un 13 % menor que el de una luna llena normal y su brillo será ligeramente inferior.

Los expertos señalan que, dado que la luna llena de junio ocurre poco después del solsticio de verano, se desplaza por la parte baja del cielo en el hemisferio norte. Por el contrario, en el hemisferio sur, la Luna se verá en una trayectoria relativamente alta.

Contrario a lo que muchos piensan, el nombre «Luna de las Fresas» no está relacionado con su color. Este término proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte y marca la temporada de recolección de fresas. Otros pueblos también llaman a esta luna llena la «Luna de las Bayas», la «Luna del Maíz Verde» o la «Luna Calurosa».

Otro dato interesante para los amantes de la astronomía: la próxima luna llena, la «Luna del Ciervo», se observará el 29 de julio. Por lo tanto, se recomienda a quienes deseen disfrutar de este paisaje astronómico único de hoy que no olviden mirar el cielo nocturno.