Cristiano Ronaldo fue el héroe del partido contra Croacia

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Cristiano Ronaldo fue el héroe del partido contra Croacia

Cristiano Ronaldo volvió a ayudar a la selección nacional de Portugal a conseguir la victoria en otro encuentro decisivo.

Portugal derrotó a Croacia por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026, y Ronaldo fue nombrado el mejor jugador del partido.

Ronaldo marcó de penalti

Cristiano contribuyó a la victoria de Portugal al ejecutar con precisión el penalti durante el encuentro.

El experimentado delantero fue posteriormente sustituido por decisión del cuerpo técnico. Su actuación en el campo fue premiada con el trofeo al mejor jugador del partido.

Portugal continúa su camino en los play-offs

La victoria por 2-1 sobre Croacia le otorgó a Portugal el pase a los cuartos de final.

Ahora los portugueses esperan uno de los enfrentamientos más anticipados del torneo.

Próximo rival: España

Portugal se enfrentará a la selección nacional de España en los cuartos de final.

El duelo entre los dos gigantes del fútbol de la península ibérica está programado para el 6 de julio. El ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Una de las principales preguntas que ahora inquietan a los aficionados es si Ronaldo podrá volver a ayudar a su equipo en el próximo partido importante.

Cristiano Ronaldo
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Shuhrat Razzakov
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