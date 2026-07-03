Suiza — Argelia: alineaciones oficiales confirmadas

Continúan los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

En el próximo encuentro, las selecciones de Suiza y Argelia se enfrentarán por un pase a los cuartos de final. Antes del decisivo duelo, se han anunciado las alineaciones iniciales de ambos equipos.

El partido comienza a las 08:00

El encuentro Suiza — Argelia comenzará a las 08:00, hora de Tashkent.

El equipo ganador obtendrá el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Alineación de Suiza

Suiza: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzamba, Vargas, Embolo.

Alineación de Argelia

Argelia: Benbut, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Maza, Chaibi, Mahrez.

Copa del Mundo 2026. 1/16 de final

Suiza — Argelia

Hora de inicio: 08:00, hora de Tashkent.

Ambos equipos alinean a sus mejores futbolistas. Toda la atención se centra ahora en el partido que decidirá el pase a los cuartos de final.