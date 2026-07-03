Portugal vence a Croacia y se clasifica para los cuartos de final del Campeonato Jaxon

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Portugal vence a Croacia y se clasifica para los cuartos de final del Campeonato Jaxon

La selección de Portugal logró una difícil victoria por 2-1 ante Croacia en un partido decisivo de la fase de grupos del Campeonato Jaxon. Los pupilos de Roberto Martinez aseguraron así su pase a los cuartos de final del torneo. El encuentro estuvo lleno de dramatismo, y el destino del partido lo decidió en los últimos minutos un delantero que entró desde el banquillo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La primera parte comenzó con un juego cauteloso de ambos equipos. Aunque Cristiano Ronaldo tuvo varias oportunidades, faltó la definición quality. Joao Cancelo intentó desestabilizar la defensa rival con centros peligrosos desde la banda izquierda, pero el marcador se mantuvo sin goles hasta el descanso. Según Goal.com, la primera mitad estuvo llena de ideas, pero flaqueó en la ejecución.

En la segunda parte, el ritmo del juego aumentó considerablemente. Los croatas se activaron en los contraataques, creando situaciones peligrosas consecutivas. Aunque el portero Diogo Costa logró detener un potente disparo de Mateo Kovacic, dos minutos después Ivan Perisic anotó para Portugal. El disparo preciso del experimentado extremo puso a los croatas 1-0 arriba.

El heroísmo de Ronaldo y Ramos

Desventajado en el marcador, Portugal aumentó la presión. Tras una caída de Renato Veiga dentro del área, el árbitro señaló penalti. Cristiano Ronaldo no falló desde los once metros y restableció la igualdad. Este gol fue psicológicamente muy importante para la estrella portuguesa. Posteriormente, el entrenador Roberto Martinez decidió sustituir a Ronaldo por Gonçalo Ramos.

Casi al final del encuentro, Rafael Leao realizó un magnífico centro desde la banda derecha. Gonçalo Ramos, que entró desde el banquillo, saltó entre dos defensores y dirigió un cabezazo preciso a portería, marcando el gol de la victoria para su equipo. El portero croata quedó impotente ante la jugada.

Los últimos segundos del partido se convirtieron en un verdadero drama. La selección de Croacia parecía haber logrado el empate, pero tras la revisión del VAR, se determinó que Mario Pasalic estaba en fuera de juego al pasar el balón a Josko Gvardiol. Como resultado, el gol fue anulado y Portugal mantuvo su sufrida victoria. Ahora, el equipo de Martinez espera una dura prueba contra España en la fase de eliminatorias.

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