Xiaomi lanza su nueva Power Bank de 20 000 mAh al mercado global

El gigante tecnológico chino Xiaomi se prepara para presentar en el mercado internacional su próxima batería externa asequible y de gran capacidad, la Power Bank 20000 22.5W. El dispositivo ya ha aparecido en el sitio web global de la compañía, lo que indica que las ventas comenzarán pronto en los mercados mundiales, incluidos Uzbekistán y los países europeos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

La característica principal del nuevo modelo es su alta capacidad y diseño compacto. El dispositivo cuenta con una capacidad de 20 000 mAh (74 Wh), lo cual es suficiente para cargar completamente smartphones modernos entre 3 y 4 veces. Según ixbt.com, la versión global difiere en un aspecto de la variante lanzada para el mercado interno chino: el modelo internacional no posee un cable integrado en el chasis.

Especificaciones técnicas y puertos de conexión

El dispositivo está equipado con tres puertos que permiten cargar varios gadgets simultáneamente. Específicamente, los usuarios disponen de un puerto USB Type-C y dos puertos USB Type-A. Esto permite cargar no solo smartphones, sino también tablets, relojes inteligentes o auriculares al mismo tiempo. La potencia de salida máxima es de 22,5 W, lo que soporta los estándares de carga rápida.

Se ha prestado especial atención a la seguridad. Los ingenieros de Xiaomi han implementado un sistema de protección integral en el nuevo modelo. Este sistema protege el dispositivo contra el sobrecalentamiento, la sobrecarga, los cortocircuitos y las variaciones bruscas de voltaje. Estas medidas de protección prolongan la vida útil de la batería y garantizan la seguridad del usuario.

Diseño y política de precios

En cuanto a su apariencia, la Power Bank 20000 22.5W está diseñada en un estilo clásico. Sus dimensiones son 150,6 x 72,2 x 26,3 mm, lo que la hace muy cómoda para llevar en un bolso o bolsillo. Se espera que este gadget se venda principalmente en color negro en el mercado global. El material del chasis es plástico resistente, duradero frente a los arañazos del uso diario.

Por el momento, no se ha anunciado el precio oficial del nuevo producto para Europa y los países de la CEI. Sin embargo, en el mercado chino, este dispositivo tiene un valor aproximado de 25 USD. Según los expertos, los precios en el mercado global podrían ser ligeramente superiores debido a la logística y los impuestos, aunque seguirá siendo uno de los productos más competitivos de su segmento.

Esta noticia es especialmente relevante para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, ya que los accesorios de la marca Xiaomi son muy populares en el país. Por su relación calidad-precio, se espera que esta Power Bank sea la opción ideal para quienes realizan viajes largos y usuarios activos de gadgets durante el día.