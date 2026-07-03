Arnautovich se dirige a sus compañeros tras el partido contra España

El delantero de la selección austriaca Marko Arnautovich expresó sus reflexiones tras el encuentro contra España en los octavos de final del Mundial 2026.

El veterano futbolista reconoció la superioridad del rival, aunque señaló que el guion del partido podría haber cambiado totalmente si Austria hubiera marcado primero.

«Cuando un rival fuerte gana, hay que reconocerlo»

Arnautovich calificó de justa la convincente victoria de España.

«Si el rival es más fuerte y logra una victoria convincente, hay que admitirlo», afirmó.

Al mismo tiempo, el delantero señaló que Austria también tuvo oportunidades de influir en el destino del juego.

«Creo que si hubiéramos marcado el primer gol, el partido podría haber sido diferente».

Elogios para España

Marko Arnautovich reconoció especialmente la fuerza de la selección española.

«Tengo un gran respeto por España. Es un equipo increíble y, sin duda, uno de los principales favoritos de este Mundial», dijo el futbolista.

«Mantengan la cabeza alta»

Aunque la participación de Austria en la Copa del Mundo ha terminado, Arnautovich pidió a sus compañeros que no se desanimaran.

«Los chicos no deben estar demasiado tristes. Mantengan la cabeza alta: hemos vuelto a hacer historia», citó el sitio oficial de la FIFA.

Austria perdió la oportunidad ante un rival tan fuerte como España en la fase eliminatoria. Sin embargo, para Arnautovich, la presencia del equipo en el Mundial sigue siendo un logro histórico para el fútbol de su país.