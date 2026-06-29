Pez dorado que sobrevivió dos semanas sin cabeza asombra a los científicos

Un suceso extraordinario ocurrido en China ha dejado asombrados a los usuarios de internet. Un video que muestra a un pez dorado común permaneciendo vivo e incluso nadando libremente durante casi dos semanas, a pesar de haber perdido gran parte de su cabeza, ha generado amplios debates.

Al principio, muchos pensaron que el video era una escena falsa creada con inteligencia artificial. Sin embargo, posteriormente los expertos confirmaron que el hecho ocurrió realmente y que esta situación puede explicarse mediante la anatomía del pez.

Se supo que el incidente ocurrió en China a principios de este año. El dueño del pez relató que los tejidos de su cabeza se degradaron lentamente. Esto probablemente fue causado por una infección o el deterioro de la calidad del agua. El hecho de que otros peces picotearan los tejidos enfermos agravó la herida.

A pesar de ello, el pez dorado continuó nadando aun habiendo perdido los ojos, la boca y parte del cerebro. Los científicos explican que esto se debe a que el cerebro del pez tiene una estructura completamente diferente a la humana. Debido a que el tronco encefálico, que controla las funciones vitales, se encuentra en una parte más profunda del cuerpo, la respiración y la circulación sanguínea se mantuvieron.

Los expertos señalan que los movimientos de natación de los peces no son controlados permanentemente por el cerebro, sino a través de redes nerviosas en la médula espinal. Por ello, continuó moviéndose aunque le faltara gran parte de la cabeza.

Además, un sistema sensorial especial ubicado a ambos lados del cuerpo del pez detecta los cambios de presión en el agua. Este mecanismo le permitió nadar sin chocar con obstáculos, incluso sin ojos.

Lamentablemente, esta lucha no duró mucho. El pez murió después de vivir aproximadamente dos semanas. Los científicos indican que la causa principal de su muerte fue la entrada excesiva de agua dulce en su cuerpo a través de la gran herida abierta, lo que alteró el equilibrio de sales y electrolitos del organismo.