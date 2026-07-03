Ronaldo se acerca a los 1000 goles: anotó el número 976

La selección nacional de Portugal avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Croacia por 2-1 en octavos de final.

Cristiano Ronaldo volvió a marcar en el encuentro, elevando su total de goles en carrera a 976.

Ronaldo ejecutó el penalti con precisión

En el minuto 68 del partido, Portugal obtuvo un penalti.

Cristiano Ronaldo tomó el balón y aprovechó la oportunidad para batir la portería contraria.

Este gol es el número 976 en la carrera profesional del futbolista portugués.

A 24 pasos de los 1000 goles

De este modo, Ronaldo se acerca aún más a la legendaria cifra de los 1000 goles.

Ahora necesita anotar 24 goles más para alcanzar esta marca colosal.

Tercer gol en el Mundial

El gol anotado ante Croacia es el tercero de Cristiano en el Mundial 2026.

Había marcado dos goles en el partido de fase de grupos contra la selección de Uzbekistán.

Próximo rival: España

Portugal se enfrentará a la selección nacional de España en los cuartos de final.

El duelo entre los dos fuertes equipos está programado para el 6 de julio. Que Ronaldo dé otro paso hacia la meta de los 1000 goles es uno de los temas que más interesa a los aficionados.