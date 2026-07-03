De la Fuente: «Las grandes selecciones aparecen en los momentos decisivos»

La selección española logró una victoria convincente ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, el seleccionador Luis de la Fuente elogió el juego de sus futbolistas y señaló que a España le esperan retos aún más difíciles en la siguiente fase de los play-offs.

Análisis profundo de los partidos anteriores

Luis de la Fuente afirmó que el cuerpo técnico estudió detalladamente los partidos previos de Austria antes del enfrentamiento.

«Las grandes selecciones aparecen en los momentos decisivos. Analizamos con atención todos los aspectos de los partidos anteriores», dijo el técnico.

En su opinión, el resultado de este análisis fue evidente en las acciones de España sobre el terreno de juego.

«Hicimos un partido casi perfecto»

El seleccionador español destacó que su equipo actuó a un alto nivel en casi todas las líneas durante el duelo contra Austria.

«Contra Austria, realizamos un juego casi perfecto en prácticamente todos los aspectos», afirmó de la Fuente.

Al mismo tiempo, subrayó que el equipo aún debe crecer y fortalecerse en cada detalle.

La competencia se intensifica en la siguiente ronda

Aunque España alcanzó los octavos de final, de la Fuente instó a su equipo a no caer en el exceso de confianza.

«En octavos de final nos esperan rivales aún más fuertes», señaló el entrenador.

Según él, en las fases finales del Mundial, cualquier error puede resultar decisivo.

«Se exige aún más de este equipo»

Luis de la Fuente destacó que la característica principal de la selección española es su constante crecimiento y evolución.

«Crecer y evolucionar siempre es nuestro carácter. Cada vez se exige más de este equipo», citó el sitio oficial de la FIFA.

España demostró una vez más ante Austria que es uno de los principales candidatos al título. Ahora, el equipo se enfrenta a una etapa más compleja y responsable de los play-offs.