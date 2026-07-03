El jefe de Meta, Mark Zuckerberg, reveló que la estrategia de la empresa en el campo de la inteligencia artificial (AI) no está dando los resultados esperados. Durante una reunión interna, el CEO señaló que el ritmo de desarrollo de los agentes de AI no se ha acelerado al nivel que la dirección había planificado. Esta situación demuestra que el proceso de sustitución del trabajo humano por AI en el mundo tecnológico es más complejo de lo pensado. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según la agencia Reuters, Zuckerberg informó a los empleados en una reunión cerrada el jueves que la transformación de los agentes de AI no se ha « acelerado » como se esperaba. Anteriormente, la dirección de Meta confiaba en que estas tecnologías aumentarían drásticamente la eficiencia laboral y automatizarían muchos procesos. Sin embargo, en la práctica, la implementación de nuevos sistemas y su aplicación en lugar de humanos requiere mucho más tiempo.

A principios de este año, Meta despidió a casi el 10 % de su fuerza laboral, es decir, cerca de 8 000 empleados. Según Bloomberg, otros 7 000 empleados fueron trasladados a diversas divisiones de AI, incluido un grupo especial llamado « Agent Transformation ». Zuckerberg admitió que estos recortes y procesos de redistribución no fueron tan « fluidos » como se esperaba.

Rotación de personal y desafíos imprevistos

Según el jefe de la empresa, los despidos masivos se realizaron para adaptarse a los cambios del mercado tecnológico. La dirección temía que Meta pudiera quedar rezagada en la competencia si no se tomaban medidas rápidas. Sin embargo, las ventajas de la nueva estructura de AI aún no se han manifestado plenamente. Zuckerberg espera que las inversiones realizadas comiencen a dar frutos en los próximos 3 a 6 meses.

Al mismo tiempo, circulan diversos informes sobre el ambiente interno en Meta. Algunos ingenieros describen el ritmo de trabajo en las nuevas divisiones de AI como extremadamente duro y cargado de presión psicológica. Esto evidencia las dificultades internas de la empresa en su carrera tecnológica. Para los especialistas uzbekos, esta situación puede ser una lección importante: incluso los gigantes tecnológicos más grandes cometen errores de personal en la integración de la AI.

Meta planea gastar cantidades astronómicas este año, hasta 145 mil millones de dólares, para desarrollar su infraestructura de AI. Estos fondos se destinarán principalmente a aumentar la potencia de cálculo y entrenar nuevos modelos. Al comprar los chips más modernos de proveedores como NVIDIA, la empresa busca fortalecer su posición frente a ChatGPT y otros competidores.

En conclusión, el ejemplo de Meta muestra que la revolución de la inteligencia artificial no se trata solo de algoritmos, sino de un proceso complejo relacionado con la gestión y los recursos humanos. La declaración de Zuckerberg ha puesto de relieve una vez más la brecha entre el optimismo tecnológico y las capacidades reales.