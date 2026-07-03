Mundial 2026: Portugal avanza a octavos con un gol en el minuto 90+4

Ha concluido uno de los encuentros más intensos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 (la ronda de 32 en el nuevo sistema de 48 equipos). Los pupilos de Roberto Martinez, que estuvieron por detrás en el marcador, demostraron un verdadero carácter y pundonor.

Crónica del partido y goles

Minuto 53: Los croatas, haciendo valer su experiencia, Ivan Perišić abrieron el marcador, poniendo a los portugueses en una situación complicada — 0:1 .

Minuto 68: El capitán de la selección, Cristiano Ronaldo ejecutó con frialdad el penalti para restablecer la igualdad — 1:1 .

Minuto 90+4: El movimiento táctico de Martinez dio sus frutos. El jugador que entró desde el banquillo, Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria en los minutos culminantes del tiempo añadido — 2:1.

Alineaciones

Portugal — Costa, Cancelo (Ramos, 63), Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha (Silva, 62), Fernandes (Semedo, 63), Nuno, Leão, Ronaldo.

Croacia — Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Sučić, Baturina, Budimir.

Siguiente fase: ¡nos espera un superenfrentamiento!

Tras superar el obstáculo de Croacia, la selección de Portugal se ha clasificado oficialmente para los octavos de final . Ahora, en el camino hacia los cuartos, les espera uno de los principales favoritos del torneo — España .

¡Se espera que este clásico derbi pirenaico entre Ronaldo y La Furia Roja sea sin duda el partido más candente del Mundial 2026!