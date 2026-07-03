Mundial 2026: Portugal avanza a octavos con un gol en el minuto 90+4

·50·Deportes
Mundial 2026: Portugal avanza a octavos con un gol en el minuto 90+4

Ha concluido uno de los encuentros más intensos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 (la ronda de 32 en el nuevo sistema de 48 equipos). Los pupilos de Roberto Martinez, que estuvieron por detrás en el marcador, demostraron un verdadero carácter y pundonor.

Crónica del partido y goles

  • Minuto 53: Los croatas, haciendo valer su experiencia, Ivan Perišićabrieron el marcador, poniendo a los portugueses en una situación complicada — 0:1.

  • Minuto 68: El capitán de la selección, Cristiano Ronaldo ejecutó con frialdad el penalti para restablecer la igualdad — 1:1.

  • Minuto 90+4: El movimiento táctico de Martinez dio sus frutos. El jugador que entró desde el banquillo, Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria en los minutos culminantes del tiempo añadido — 2:1.

Alineaciones

Portugal — Costa, Cancelo (Ramos, 63), Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha (Silva, 62), Fernandes (Semedo, 63), Nuno, Leão, Ronaldo.
Croacia — Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Sučić, Baturina, Budimir.

Siguiente fase: ¡nos espera un superenfrentamiento!

Tras superar el obstáculo de Croacia, la selección de Portugal se ha clasificado oficialmente para los octavos de final . Ahora, en el camino hacia los cuartos, les espera uno de los principales favoritos del torneo — España .

¡Se espera que este clásico derbi pirenaico entre Ronaldo y La Furia Roja sea sin duda el partido más candente del Mundial 2026!

PortugalCroatiaEspaña
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

De la Fuente: «Las grandes selecciones aparecen en los momentos decisivos»De la Fuente: «Las grandes selecciones aparecen en los momentos decisivos»Hoy, 07:46Arnautovich se dirige a sus compañeros tras el partido contra EspañaArnautovich se dirige a sus compañeros tras el partido contra EspañaHoy, 07:44Tres partidos decisivos más hoy en el Mundial 2026Tres partidos decisivos más hoy en el Mundial 2026Hoy, 07:41Suiza — Argelia: alineaciones oficiales confirmadasSuiza — Argelia: alineaciones oficiales confirmadasHoy, 07:38Ronaldo se acerca a los 1000 goles: anotó el número 976Ronaldo se acerca a los 1000 goles: anotó el número 976Hoy, 07:27Cristiano Ronaldo fue el héroe del partido contra CroaciaCristiano Ronaldo fue el héroe del partido contra CroaciaHoy, 07:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán