Tres partidos decisivos más hoy en el Mundial 2026
La emoción de los play-offs continúa en la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México.
Esta noche y mañana por la mañana se disputarán los siguientes tres encuentros de los octavos de final. Australia, Egipto, Argentina, Cabo Verde, Colombia y Ghana lucharán por un pase a los cuartos de final.
Australia y Egipto jugarán primero
El duelo entre las selecciones de Australia y Egipto comenzará el 3 de julio a las 23:00, hora de Tashkent.
Ambos equipos lucharán por continuar en la competición y avanzar a la siguiente ronda.
Argentina contra Cabo Verde
Argentina, uno de los favoritos del torneo, saltará al campo en la mañana del 4 de julio.
Los argentinos se enfrentarán a la selección de Cabo Verde a las 03:00 por un lugar en los cuartos de final.
El rival de Colombia es Ghana
En el último encuentro del día, chocarán las selecciones nacionales de Colombia y Ghana.
Este partido comenzará el 4 de julio a las 06:30, hora de Tashkent.
Mundial 2026. Octavos de final
3 de julio
23:00 — Australia — Egipto
4 de julio
03:00 — Argentina — Cabo Verde
06:30 — Colombia — Ghana
Los ganadores de los tres encuentros accederán a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los aficionados esperan otra noche emocionante y llena de fútbol.
…