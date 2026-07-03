Tres partidos decisivos más hoy en el Mundial 2026

La emoción de los play-offs continúa en la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Esta noche y mañana por la mañana se disputarán los siguientes tres encuentros de los octavos de final. Australia, Egipto, Argentina, Cabo Verde, Colombia y Ghana lucharán por un pase a los cuartos de final.

Australia y Egipto jugarán primero

El duelo entre las selecciones de Australia y Egipto comenzará el 3 de julio a las 23:00, hora de Tashkent.

Ambos equipos lucharán por continuar en la competición y avanzar a la siguiente ronda.

Argentina contra Cabo Verde

Argentina, uno de los favoritos del torneo, saltará al campo en la mañana del 4 de julio.

Los argentinos se enfrentarán a la selección de Cabo Verde a las 03:00 por un lugar en los cuartos de final.

El rival de Colombia es Ghana

En el último encuentro del día, chocarán las selecciones nacionales de Colombia y Ghana.

Este partido comenzará el 4 de julio a las 06:30, hora de Tashkent.

Mundial 2026. Octavos de final

3 de julio

23:00 — Australia — Egipto

4 de julio

03:00 — Argentina — Cabo Verde

06:30 — Colombia — Ghana

Los ganadores de los tres encuentros accederán a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los aficionados esperan otra noche emocionante y llena de fútbol.