El misterioso sistema operativo Project Aion de Microsoft revelado en video

Una noticia ha causado un gran revuelo en el mundo tecnológico: se ha filtrado en Internet un video que muestra el funcionamiento del nuevo sistema operativo de Microsoft, bajo el nombre en código Project Aion. Este sistema difiere significativamente del concepto tradicional de Windows y se espera que sea la base para las computadoras del futuro basadas en AI y tecnologías en la nube. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, este video fue grabado durante 2024 y muestra uno de los experimentos en los laboratorios internos de Microsoft. Hasta ahora, no se ha realizado una presentación oficial de este sistema y se desconoce si será lanzado al público general. Sin embargo, los desarrollos de Project Aion podrían reflejarse en los futuros productos de la compañía, específicamente en las actualizaciones de Windows 11 o Windows 12.

Project Aion no posee la arquitectura clásica de Windows, sino que se basa en una versión significativamente reducida y optimizada llamada Win3. La AI y el navegador Microsoft Edge han sido elegidos como los pilares principales del sistema. Este enfoque recuerda al sistema ChromeOS desarrollado por Google, pero Microsoft centra aquí su atención en las capacidades de AI.

Aplicaciones web y el futuro de la nube

La característica más importante de este sistema operativo es que no puede ejecutar directamente en el dispositivo las aplicaciones tradicionales (.exe) diseñadas para Windows. En su lugar, Project Aion atiende a los usuarios a través de sitios web y aplicaciones web progresivas (PWA). Esto garantiza un funcionamiento rápido del sistema y un bajo consumo de energía.

Si el usuario necesita programas complejos, como editores gráficos pesados o software empresarial especializado, Microsoft planea proporcionarlos a través de servicios en la nube. Específicamente, mediante el servicio Windows 365, se prevé ejecutar programas totalmente funcionales utilizando la potencia de servidores remotos. Esto permite realizar tareas profesionales incluso en computadoras portátiles poco potentes.

Sistemas operativos ligeros como este también son de gran importancia para el mercado de Uzbekistán. En nuestro país, existe una alta demanda de dispositivos económicos pero rápidos para educación y trabajo de oficina. Las laptops con sistemas como Project Aion podrían ser una solución conveniente y asequible para estudiantes, ya que no requieren un hardware potente.

Windows como agente de inteligencia artificial

La dirección de Microsoft ha enfatizado anteriormente su intención de elevar el sistema Windows de una simple interfaz a un nivel de «agente AI» completo. Es muy probable que el proyecto Project Aion sea parte de esta estrategia. Se espera que el sistema aprenda los hábitos del usuario, prepare la información necesaria con antelación y ejecute comandos complejos de forma autónoma.

Por ahora, Project Aion sigue siendo solo un proyecto experimental. Sin embargo, los movimientos del gigante tecnológico en esta dirección indican que, en el futuro, abandonaremos los sistemas operativos pesados y complejos para pasar a plataformas ligeras totalmente vinculadas a Internet y a la AI. Microsoft se prepara para dar su nuevo paso en la competencia contra Apple y Google.