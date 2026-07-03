EE. UU. delega el inteligencia espacial al sector privado: misión Victus Haze

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EE. UU. delega el inteligencia espacial al sector privado: misión Victus Haze

La Fuerza Espacial de los Estados Unidos (U.S. Space Force) ha comenzado a implementar una nueva estrategia para monitorear y estudiar las capacidades de los satélites de estados adversarios en zonas orbitales. Para ello, los militares prefieren aprovechar las capacidades de startups privadas. Una compleja operación orbital realizada recientemente por True Anomaly y Rocket Lab demostró una nueva etapa de la preparación militar espacial. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

En el marco de este ejercicio llamado Victus Haze, los satélites de ambas empresas se encontraron a una distancia muy corta en órbita. Según TechCrunch, esta operación es de suma importancia mientras se intensifica la carrera armamentista espacial entre EE. UU., Rusia y China. El objetivo principal del ejercicio era detectar rápidamente un objeto desconocido recién lanzado a la órbita y examinarlo de cerca.

Lanzamiento rápido e interceptación orbital

Rocket Lab logró lanzar su dispositivo Puma tan solo 16 horas y 42 minutos después de recibir la orden. Cabe destacar que los procesos de lanzamiento de cohetes suelen prepararse durante meses. En órbita, fue recibido por el dispositivo Jackal, desarrollado por True Anomaly. Jackal detectó el objetivo a 2000 kilómetros mediante sus sensores, se aproximó a él y tomó fotografías desde diversos ángulos.

Según Evan Rogers, director ejecutivo de True Anomaly, se trata de la operación de encuentro más compleja realizada en la historia espacial moderna fuera de las misiones de la NASA o misiones estatales. Acercar de forma segura dos dispositivos que se mueven a unos 28 000 km/h en órbita requiere una destreza de ingeniería monumental.

La nueva situación geopolítica en el espacio

Los militares estadounidenses están preocupados por la actividad espacial de Rusia y China. Estos estados lanzan regularmente nuevos tipos de armas espaciales y dispositivos de inteligencia a la órbita. El líder de True Anomaly destacó que actualmente existen vacíos en la recopilación de datos en EE. UU. y que el sector privado puede llenar esta deficiencia con rapidez.

Se han planificado etapas aún más complejas de la misión para las próximas semanas. El satélite de Rocket Lab intentará escapar de la persecución de Jackal y, a su vez, realizará maniobras de contra-inteligencia. Esto recuerda a escenarios de conflictos militares reales en el espacio.

Esta colaboración muestra que, junto a gigantes como SpaceX, las startups más pequeñas están ganando terreno en el mercado de pedidos militares de la industria espacial. Para países en desarrollo como Uzbekistán, las tecnologías espaciales y su papel en la seguridad serán sin duda una dirección estratégica importante en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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