Michael Olise quiere al Real Madrid: la pregunta de los 200 millones de euros

Los rumores de que el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, desea fichar por el Real Madrid este verano han vuelto a calentar el mercado de fichajes. Pero el club bávaro no quiere dejar salir a su estrella fácilmente: se habla de una oferta que ronda al menos los 200 millones de euros.

Olise ve a Madrid como el siguiente paso

Según Foot Mercato, Michael Olise considera que el Real Madrid tiene todas las condiciones necesarias para dar el siguiente salto en su carrera.

Para el extremo de 24 años, el club madrileño no es solo un gran nombre. Es la competencia por el Balón de Oro, el escenario de la Champions League y la oportunidad de estar en el centro del fútbol mundial.

Se dice que el Real Madrid también está al tanto de los deseos del jugador. Sin embargo, realizar este traspaso podría requerir uno de los acuerdos más grandes en la historia del club.

¿Qué dice el Bayern?

Para los muniqueses, Olise es uno de los jugadores clave del proyecto actual. Por ello, varias fuentes han escrito que el Bayern no quiere venderlo. Según TalkSPORT, el club ha dejado clara su postura de no dejar salir al jugador este verano.

Al mismo tiempo, hay una regla en el mercado de fichajes: tras ciertas ofertas, incluso la postura más firme puede ser reconsiderada.

Según los informes, el Bayern solo podría discutir la situación si llega una oferta de «nivel excepcional». Esta cifra se menciona como al menos 200 millones de euros.

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¿Por qué el Real Madrid quiere precisamente a Olise?

Olise se convirtió en uno de los jugadores ofensivos más efectivos de Europa la última temporada. Según FotMob, registró 15 goles y 19 asistencias en la Bundesliga 2025/26.

Es una cifra muy alta para un extremo. Porque no solo marca goles, sino que inicia el ataque, da el último pase, abre la defensa rival y crea peligro alrededor del área.

Para un equipo como el Real Madrid, un jugador así tiene un gran valor: puede cambiar el juego tanto en la banda derecha como en zonas cercanas al centro.

200 millones de euros: un riesgo de nivel récord

Si el traspaso realmente supera los 200 millones de euros, podría convertirse en uno de los acuerdos más grandes en la historia del fútbol.

Por un lado, la edad, las estadísticas y el estilo de juego de Olise hacen comprensible tanto interés. Por otro lado, 200 millones de euros es un riesgo enorme para cualquier club.

Por esta suma, el jugador no solo debe jugar bien, sino que debe dar resultados a nivel de estrella de inmediato.

¿El Bayern busca un sustituto?

Según los informes, el club muniqués ha contactado a varios jugadores para estar preparado ante posibles escenarios. Entre ellos se menciona el nombre de Bradley Barcola.

Esto no significa que el Bayern esté listo para vender a Olise. Pero los grandes clubes siempre tienen un plan de seguridad.

Si el propio jugador desea firmemente irse y el Real Madrid llega con una oferta récord, la situación se vuelve mucho más compleja para la directiva muniquesa.

Se resolverá después del Mundial

Según la información, Olise discutirá su futuro con la directiva del Bayern después de que termine el Mundial.

Este es un punto muy importante. Porque después de un gran torneo, el valor de mercado del jugador, su estado de ánimo y las negociaciones entre clubes pueden tomar un rumbo completamente diferente.

Si Olise termina el torneo en buena forma, es muy probable que el interés del Real Madrid se intensifique.

Un traspaso ideal para el Real, doloroso para el Bayern

Para el club madrileño, Olise podría ser una gran inversión de futuro. Es rápido, técnico, universal en el ataque y solo tiene 24 años.

Para el Bayern, perder a un jugador así sería un duro golpe para el sistema ofensivo del equipo. Especialmente considerando que marcó la diferencia regularmente con goles y asistencias durante la temporada.

Por eso, en este traspaso no solo el dinero, sino también el proyecto deportivo será decisivo.

Por ahora, todo está al nivel de rumor

El aspecto más importante: este traspaso aún no está confirmado oficialmente. No ha habido anuncios oficiales ni por parte del Real Madrid ni del Bayern.

Por eso hay que ver la situación con cautela. Habrá muchas noticias así en el mercado de fichajes, pero no todas se convertirán en acuerdos reales.

Sin embargo, el interés en torno al nombre de Olise no es casualidad. Se está convirtiendo en uno de los jugadores ofensivos más caros y demandados de Europa.

La gran pregunta sigue abierta

Las noticias sobre el deseo de Michael Olise de ir al Real Madrid se han convertido en una de las mayores intrigas del mercado de fichajes.

El Bayern quiere retenerlo. El Real Madrid podría estar listo para un paso de nivel récord. Se espera que el propio jugador dé su palabra final después del Mundial.

¿Crees que el Real Madrid debería pagar 200 millones de euros por Olise o es un precio demasiado alto?