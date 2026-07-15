31
Anthony Gordon cometió una falta, por lo que el árbitro Ismail Elfath detuvo el juego y señaló un tiro libre.
30
Anthony Gordon fue amonestado por el árbitro Ismail Elfath tras una falta, y se señaló un tiro libre a favor de Inglaterra.
28
Julián Álvarez se deshizo de sus rivales en el área, pero su pase a Lionel Messi fue demasiado fuerte. El balón salió, el portero de Inglaterra reanudará el juego con un saque de meta.
25⏱
El árbitro hace sonar el silbato y los jugadores se van a un breve descanso.
25🟨
Ismail Elfath hace sonar su silbato: Giuliano Simeone es amonestado con tarjeta amarilla por una entrada dura sobre el rival durante el ataque de Argentina.
24
La selección argentina se movió bien y ganó un tiro de esquina.
24
Giuliano Simeone intentó centrar al área para Argentina, pero los defensores bloquearon su camino. Argentina gana un tiro de esquina.
23🟥
Jude Bellingham recibió una tarjeta roja por una entrada dura. Ismail Elfath no tolera este tipo de comportamiento en el campo y señaló la falta.
22
Morgan Rogers tomó el balón para Inglaterra y superó a un rival, pero el árbitro Ismail Elfath señaló falta en ataque y detuvo el juego.
21
Lionel Messi queda en fuera de juego en el ataque de Argentina, el juez de línea levanta la bandera.
20
Emiliano Martínez interceptó el centro de Reece James y el ataque inglés terminó sin éxito.
19
Emiliano Martínez interceptó el pase de Reece James y el ataque de Inglaterra se cortó.
18
Djed Spence realizó una carrera individual con Inglaterra, pero el defensa rival bloqueó su camino, evitando que se creara una situación de peligro.
17
Djed Spence realizó una incursión en solitario para Inglaterra, pero el defensa rival le cerró el paso y evitó el peligro.
15
Anthony Gordon se sentía libre y quería avanzar, pero los defensas despejaron el balón y neutralizaron la jugada.
14
Anthony Gordon intentó avanzar, pero el defensa rival logró despejar el balón.
13
El partido ha sido detenido debido a un fuera de juego del jugador argentino Giuliano Simeone.
10
Elliot Anderson cometió una falta sobre el rival y el árbitro Ismail Elfath detuvo el juego.
10
Giuliano Simeone cometió una falta en la disputa por el balón y el juego se detuvo temporalmente. El jugador argentino reconoció su error y no protestó.
9⏱
El defensa de la selección inglesa Reece James cometió una falta. El árbitro Ismail Elfath pitó y detuvo el juego.
8
Declan Rice ejecutó el córner, pero este ataque de Inglaterra fue despejado.
7
Morgan Rogers envió un centro peligroso al área, pero los defensas de Argentina despejaron el balón. Inglaterra lanzará un córner.
7
El árbitro Ismail Elfath hace sonar su silbato. El jugador argentino Giuliano Simeone comete falta en ataque. La decisión del árbitro es correcta.
6
Julián Álvarez (Argentina) intentó pasar el balón a su compañero, pero los defensas lo interceptaron.
5
Djed Spence intentó superar a los defensas rivales con un gran regate, pero lograron arrebatarle el balón.
3
Enzo Fernández (Argentina) comete falta tras una entrada demasiado dura sobre su rival.
2
El centrocampista argentino Leandro Paredes cometió una falta que resultó en un tiro libre. El árbitro Ismail Elfath estaba cerca y vio la jugada.
1⏱
El partido ha comenzado, se da inicio al encuentro entre Inglaterra y Argentina.
23:59⏱
¡Comenzó el partido! Argentina puso el balón en juego desde el centro.
23:56
El partido de hoy será dirigido por el árbitro principal Ismail Elfath.
23:56
El partido está por comenzar, puedes consultar las alineaciones iniciales en los detalles del juego.
23:55
¡Hola a los aficionados al fútbol! Les traeremos en vivo los momentos más interesantes e importantes del partido entre Inglaterra y Argentina.
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