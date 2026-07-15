Siga el partido Inglaterra vs Argentina en vivo en nuestro sitio

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Inglaterra y Argentina se enfrentan en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará mañana a las 00:00 (hora de Taskent). Ya se conocen las alineaciones titulares de ambos equipos.

Inglaterra jugará con un esquema 4-2-3-1. Jordan Pickford estará en la portería. La línea defensiva estará formada por Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Djed Spence. En el doble pivote estarán Declan Rice y Elliot Anderson, por delante de ellos Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon. Harry Kane liderará el ataque.

Argentina ha optado por un 4-4-2. Emiliano Martínez defenderá la portería. En defensa actuarán Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina. En el medio campo estarán Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Giuliano Simeone. En la delantera, la dupla formada por Julián Álvarez y Lionel Messi será la titular.

El ganador de este duelo se enfrentará a España en la final. España se clasificó para el partido decisivo tras vencer a Francia por 2-0 en la semifinal.

En nuestro sitio web realizaremos una cobertura en vivo mediante texto de este partido entre Inglaterra y Argentina. Durante el encuentro, se informará al instante sobre goles, ocasiones de peligro, tarjetas, sustituciones y los eventos principales.

En directo EN VIVO
31
Anthony Gordon cometió una falta, por lo que el árbitro Ismail Elfath detuvo el juego y señaló un tiro libre.
30
Anthony Gordon fue amonestado por el árbitro Ismail Elfath tras una falta, y se señaló un tiro libre a favor de Inglaterra.
28
Julián Álvarez se deshizo de sus rivales en el área, pero su pase a Lionel Messi fue demasiado fuerte. El balón salió, el portero de Inglaterra reanudará el juego con un saque de meta.
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El árbitro hace sonar el silbato y los jugadores se van a un breve descanso.
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Ismail Elfath hace sonar su silbato: Giuliano Simeone es amonestado con tarjeta amarilla por una entrada dura sobre el rival durante el ataque de Argentina.
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La selección argentina se movió bien y ganó un tiro de esquina.
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Giuliano Simeone intentó centrar al área para Argentina, pero los defensores bloquearon su camino. Argentina gana un tiro de esquina.
23🟥
Jude Bellingham recibió una tarjeta roja por una entrada dura. Ismail Elfath no tolera este tipo de comportamiento en el campo y señaló la falta.
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Morgan Rogers tomó el balón para Inglaterra y superó a un rival, pero el árbitro Ismail Elfath señaló falta en ataque y detuvo el juego.
21
Lionel Messi queda en fuera de juego en el ataque de Argentina, el juez de línea levanta la bandera.
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Emiliano Martínez interceptó el centro de Reece James y el ataque inglés terminó sin éxito.
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Emiliano Martínez interceptó el pase de Reece James y el ataque de Inglaterra se cortó.
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Djed Spence realizó una carrera individual con Inglaterra, pero el defensa rival bloqueó su camino, evitando que se creara una situación de peligro.
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Djed Spence realizó una incursión en solitario para Inglaterra, pero el defensa rival le cerró el paso y evitó el peligro.
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Anthony Gordon se sentía libre y quería avanzar, pero los defensas despejaron el balón y neutralizaron la jugada.
14
Anthony Gordon intentó avanzar, pero el defensa rival logró despejar el balón.
13
El partido ha sido detenido debido a un fuera de juego del jugador argentino Giuliano Simeone.
10
Elliot Anderson cometió una falta sobre el rival y el árbitro Ismail Elfath detuvo el juego.
10
Giuliano Simeone cometió una falta en la disputa por el balón y el juego se detuvo temporalmente. El jugador argentino reconoció su error y no protestó.
9
El defensa de la selección inglesa Reece James cometió una falta. El árbitro Ismail Elfath pitó y detuvo el juego.
8
Declan Rice ejecutó el córner, pero este ataque de Inglaterra fue despejado.
7
Morgan Rogers envió un centro peligroso al área, pero los defensas de Argentina despejaron el balón. Inglaterra lanzará un córner.
7
El árbitro Ismail Elfath hace sonar su silbato. El jugador argentino Giuliano Simeone comete falta en ataque. La decisión del árbitro es correcta.
6
Julián Álvarez (Argentina) intentó pasar el balón a su compañero, pero los defensas lo interceptaron.
5
Djed Spence intentó superar a los defensas rivales con un gran regate, pero lograron arrebatarle el balón.
3
Enzo Fernández (Argentina) comete falta tras una entrada demasiado dura sobre su rival.
2
El centrocampista argentino Leandro Paredes cometió una falta que resultó en un tiro libre. El árbitro Ismail Elfath estaba cerca y vio la jugada.
1
El partido ha comenzado, se da inicio al encuentro entre Inglaterra y Argentina.
23:59
¡Comenzó el partido! Argentina puso el balón en juego desde el centro.
23:56
El partido de hoy será dirigido por el árbitro principal Ismail Elfath.
23:56
El partido está por comenzar, puedes consultar las alineaciones iniciales en los detalles del juego.
23:55
¡Hola a los aficionados al fútbol! Les traeremos en vivo los momentos más interesantes e importantes del partido entre Inglaterra y Argentina.
InglaterraArgentinaLionel MessiHarry KaneFIFA 2026España
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