Siga el partido Inglaterra vs Argentina en vivo en nuestro sitio

Inglaterra y Argentina se enfrentan en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará mañana a las 00:00 (hora de Taskent). Ya se conocen las alineaciones titulares de ambos equipos.

Inglaterra jugará con un esquema 4-2-3-1. Jordan Pickford estará en la portería. La línea defensiva estará formada por Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Djed Spence. En el doble pivote estarán Declan Rice y Elliot Anderson, por delante de ellos Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon. Harry Kane liderará el ataque.

Argentina ha optado por un 4-4-2. Emiliano Martínez defenderá la portería. En defensa actuarán Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina. En el medio campo estarán Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Giuliano Simeone. En la delantera, la dupla formada por Julián Álvarez y Lionel Messi será la titular.

El ganador de este duelo se enfrentará a España en la final. España se clasificó para el partido decisivo tras vencer a Francia por 2-0 en la semifinal.

En nuestro sitio web realizaremos una cobertura en vivo mediante texto de este partido entre Inglaterra y Argentina. Durante el encuentro, se informará al instante sobre goles, ocasiones de peligro, tarjetas, sustituciones y los eventos principales.