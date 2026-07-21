Estadísticas de clubes en el Mundial 2026: Los jugadores del Real Madrid establecen un récord goleador

La selección de España se proclamó campeona del mundo tras vencer a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026. El único gol de la victoria fue marcado en la prórroga por Ferran Torres — tal como lo hizo la leyenda del FC Barcelona, Andrés Iniesta, en la final del Mundial 2010 para darle la copa a su selección.

Tras la conclusión del Mundial, se han revelado estadísticas interesantes sobre los clubes participantes y sus representantes. Zamin.uz presenta los detalles sobre qué clubes tuvieron a los jugadores más goleadores y quiénes contaron con más representantes en la final del Mundial 2026.

¡22 goles de jugadores del Real Madrid!

El inicio de esta competición fue algo complicado para el Real Madrid. Tras perder el título de La Liga ante el FC Barcelona por segundo año consecutivo, el «club merengue» no pudo incluir a ninguno de sus jugadores en la selección española por primera vez en la historia (el traspaso de Marc Cucurella se oficializó durante el torneo).

Sin embargo, los jugadores del Real Madrid que defendieron a otras selecciones se convirtieron en los representantes de club que más goles marcaron en el Mundial 2026. En total, lograron anotar 22 goles en las porterías rivales:

Kylian Mbappé (Francia): 10 goles y su segunda Bota de Oro en su carrera;

Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles;

Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles;

Arda Güler (Turquía): 1 gol.

Clubes con más goles en el Mundial 2026 (Top 5)

El registro del Real Madrid en la tabla de goleadores es aún más impresionante, ya que solo un jugador del club, Marc Cucurella, llegó hasta la final.

Puesto Nombre del club Número de goles 1 Real Madrid 22 2 Paris Saint-Germain 15 3 Arsenal 13 4 Bayern Múnich 12 5 Inter Miami y Manchester United 8 cada uno

Hegemonía en la final: ¡El Atlético Madrid supera al Barcelona!

En la final disputada el domingo en Nueva Jersey, el FC Barcelona estuvo representado por 8 jugadores (todos en la selección española). Sin embargo, los catalanes fueron superados por otro equipo madrileño como el club con más representantes.