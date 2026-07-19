Жуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиланди

·48·Спорт
Жуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиланди

Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг ёш юлдузи Жуд Беллингем жаҳон футболи тарихида ўчмас из қолдирди. Ярим ҳимоячи битта жаҳон чемпионати давомида еттита гол урган илк инглиз футболчисига айланиш орқали мамлакат рекордини янгилади. Бу натижа билан у афсонавий ҳужумчилар Гарри Линекер ва Гарри Кейн томонидан ўрнатилган кўрсаткичларни ортда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция терма жамоасига қарши кечган ва 6:4 ҳисобидаги голлар шоусига айланган бронза медаллари учун баҳсда Беллингэм ўзининг тарихий голини киритди. Ўйин якунланишига оз вақт қолганида захирадан майдонга тушган 23 ёшли футболчи ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда ажойиб яккахон рейдни гол билан якунлади. Бу гол унинг мазкур турнирдаги эттинчи аниқ зарбаси бўлди.

Афсоналар ортда қолдирилди

Шу вақтга қадар Англия терма жамоаси сафида битта мундиалда энг кўп гол уриш рекорди Гарри Линекерга тегишли эди (Мексика-1986, 6 та гол). Кейинчалик Гарри Кейн Россия-2018 турнирида ушбу натижани такрорлаган эди. Жуд Беллингем эса нафақат бу кўрсаткични янгилади, балки буни ярим ҳимоячи позициясида туриб амалга оширгани билан барчани ҳайратда қолдирди.

Беллингэмнинг ушбу турнирдаги йўли жуда самарали кечди. У гуруҳ босқичида Панама ва Хорватия дарвозаларини ишғол қилган бўлса, плей-офф босқичида Мексика ва Норвегия билан баҳсларда дубл қайд этишга муваффақ бўлди. Собиқ футболчи Даннй Мурпҳй BBC телеканалига берган интервюсида Беллингэмнинг совуққонлигини юқори баҳолаб, уни Англиянинг айни дамдаги энг яхши ўйинчиси деб атади.

Ушбу ўйинда Арсенал вингери Букайо Сака ҳам ёрқин ўйин кўрсатди. У ўзининг турнирдаги илк хет-трикини қайд этиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Эътиборли жиҳати, ўйин охирида белгиланган пеналтини Беллингэм рекордини яхшилаш учун тепиши мумкин эди, бироқ у тўпни жамоадоши Сакага топшириб, унинг хет-трик қайд этишига имконият яратди.

Ўйиндан сўнг Букайо Сака ушбу ҳолатга қуйидагича изоҳ берди: "Жуде пеналтини тепмоқчи эмас эди. Аксинча, у биринчилардан бўлиб олдимга келди ва 'бор, хет-трикингни расмийлаштир' деб далда берди. Унинг бу олижаноблиги ғалабадан ҳам муҳимроқ".

Эндиликда Жуд Беллингем Англия футболи пантеонида Алан Шеарер, Уэйн Руни ва Сир Джефф Херст каби буюк номлар билан бир қаторда тилга олинмоқда. Унинг битта турнирда еттита гол уриши кўплаб афсонавий ҳужумчилар бутун фаолияти давомида эриша олмаган натижадир. Мазкур муваффақият Реал Мадрид юлдузининг жаҳон футболидаги ўрнини янада мустаҳкамлади.

Жуде БеллингэмАнглияРеал МадридФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Бугун, 12:12Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиМесси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:06Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБукайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБугун, 06:04Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиМайкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиБугун, 05:51Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Бугун, 05:36Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиАнглия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиБугун, 04:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди