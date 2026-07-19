Жуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиланди
Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг ёш юлдузи Жуд Беллингем жаҳон футболи тарихида ўчмас из қолдирди. Ярим ҳимоячи битта жаҳон чемпионати давомида еттита гол урган илк инглиз футболчисига айланиш орқали мамлакат рекордини янгилади. Бу натижа билан у афсонавий ҳужумчилар Гарри Линекер ва Гарри Кейн томонидан ўрнатилган кўрсаткичларни ортда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция терма жамоасига қарши кечган ва 6:4 ҳисобидаги голлар шоусига айланган бронза медаллари учун баҳсда Беллингэм ўзининг тарихий голини киритди. Ўйин якунланишига оз вақт қолганида захирадан майдонга тушган 23 ёшли футболчи ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда ажойиб яккахон рейдни гол билан якунлади. Бу гол унинг мазкур турнирдаги эттинчи аниқ зарбаси бўлди.
Афсоналар ортда қолдирилдиШу вақтга қадар Англия терма жамоаси сафида битта мундиалда энг кўп гол уриш рекорди Гарри Линекерга тегишли эди (Мексика-1986, 6 та гол). Кейинчалик Гарри Кейн Россия-2018 турнирида ушбу натижани такрорлаган эди. Жуд Беллингем эса нафақат бу кўрсаткични янгилади, балки буни ярим ҳимоячи позициясида туриб амалга оширгани билан барчани ҳайратда қолдирди.
Беллингэмнинг ушбу турнирдаги йўли жуда самарали кечди. У гуруҳ босқичида Панама ва Хорватия дарвозаларини ишғол қилган бўлса, плей-офф босқичида Мексика ва Норвегия билан баҳсларда дубл қайд этишга муваффақ бўлди. Собиқ футболчи Даннй Мурпҳй BBC телеканалига берган интервюсида Беллингэмнинг совуққонлигини юқори баҳолаб, уни Англиянинг айни дамдаги энг яхши ўйинчиси деб атади.
Ушбу ўйинда Арсенал вингери Букайо Сака ҳам ёрқин ўйин кўрсатди. У ўзининг турнирдаги илк хет-трикини қайд этиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Эътиборли жиҳати, ўйин охирида белгиланган пеналтини Беллингэм рекордини яхшилаш учун тепиши мумкин эди, бироқ у тўпни жамоадоши Сакага топшириб, унинг хет-трик қайд этишига имконият яратди.
Ўйиндан сўнг Букайо Сака ушбу ҳолатга қуйидагича изоҳ берди: "Жуде пеналтини тепмоқчи эмас эди. Аксинча, у биринчилардан бўлиб олдимга келди ва 'бор, хет-трикингни расмийлаштир' деб далда берди. Унинг бу олижаноблиги ғалабадан ҳам муҳимроқ".
Эндиликда Жуд Беллингем Англия футболи пантеонида Алан Шеарер, Уэйн Руни ва Сир Джефф Херст каби буюк номлар билан бир қаторда тилга олинмоқда. Унинг битта турнирда еттита гол уриши кўплаб афсонавий ҳужумчилар бутун фаолияти давомида эриша олмаган натижадир. Мазкур муваффақият Реал Мадрид юлдузининг жаҳон футболидаги ўрнини янада мустаҳкамлади.
…