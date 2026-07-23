El Milan extiende el contrato de su mayor talento, Francesco Camarda

El club italiano AC Milan ha resuelto definitivamente la cuestión de la continuidad de Francesco Camarda, uno de los representantes más brillantes de su academia y una de las futuras estrellas del fútbol europeo. El talentoso delantero, nacido en 2008, firmará hoy un nuevo contrato de larga duración en la sede del club. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información, Camarda visitará la sede de Casa Milan en la tarde del 23 de julio para firmar un contrato válido hasta 2031. Este paso era estratégicamente importante para la directiva del club, ya que los «rossoneri» no quieren perder a sus mejores jugadores jóvenes ante otros equipos. Anteriormente, otro producto de la cantera, Christian Comotto, había seguido el mismo camino.

La temporada pasada, Francesco Camarda se convirtió en el debutante más joven en la historia de la Serie A, atrayendo la atención de expertos y aficionados. Su estilo de juego y su olfato goleador han despertado el interés de muchos grandes clubes, pero la directiva del Milan ha hecho todo lo posible por retener a su canterano.

Planes de futuro y opción de cesión

Una vez firmado el nuevo contrato, el club y el agente del jugador, Beppe Riso, discutirán el plan de desarrollo de Camarda para la próxima temporada. El objetivo principal ahora es asegurar minutos de juego regulares para el joven delantero y prepararlo gradualmente para el fútbol de élite.

Según Goal.com, el Parma, otro representante de la Serie A, ya se ha puesto en contacto con el agente del jugador. Los «ducali» tienen la intención de obtener a Camarda en calidad de cedido para la próxima temporada. Sin embargo, la directiva del Milan desea mantener el control total sobre el jugador y solo podría cederlo temporalmente si se garantiza su progresión.

Los expertos del fútbol italiano destacan que retener talentos como Camarda en su club es importante para el Milan, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en términos de imagen. Esto demuestra que la academia del club sigue produciendo jugadores de alto nivel. Se espera un comunicado oficial sobre la firma del contrato en las próximas horas.