«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev

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«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev

La famosa estrella inglesa de MMA, Michael «Venom» Page, tras su controvertida y aburrida victoria sobre nuestro compatriota Nursulton Ruziboev criticó duramente su propia actuación. El atleta de 39 años, que disputó su último combate bajo su contrato actual con la UFC, admitió sentirse profundamente decepcionado por no haber ofrecido el espectáculo prometido a los fans y expresó su disposición a cambiar radicalmente su estilo de pelea para asegurar su futuro en la promoción.

«Me frustra contenerme»: El descontento interno de Page

El luchador británico no ocultó sus emociones tras el enfrentamiento que duró tres asaltos:

  • Un sentimiento desagradable tras la victoria: «Lo más frustrante es que, a pesar de ganar, me siento físicamente en excelente forma. Esto demuestra que no me esforcé al máximo, y el resultado lo refleja», declaró Page;

  • El error de buscar una perfección excesiva: El luchador destacó que bajó el ritmo del combate al intentar ejecutar cada golpe de forma demasiado limpia, precisa y segura;

  • «Los fans no merecen esto»: «Me enfada mucho conmigo mismo sentirme tan contenido cuando entro al octágono. Debía darles mucho más a los fans. Tanto los seguidores como la UFC merecen una pelea real», lamentó el deportista inglés.

Sacrificar la táctica: ¿Cambiará su estilo de pelea?

Page se ve obligado a salir de sus moldes habituales para permanecer en la liga y recuperar su atractivo ante el público:

  • Estrategia de apertura para el oponente: El veterano británico planea ahora dejar su guardia un poco más abierta para permitir que sus rivales avancen con mayor libertad;

  • El espectáculo en riesgo: «Quizás esto me haga un poco más vulnerable en defensa, pero lograré victorias espectaculares gracias a un mayor volumen de golpes y más intercambios», compartió sobre sus planes tácticos;

  • Una nueva etapa en el entrenamiento: El atleta tiene la intención de empezar de cero y probar un estilo más arriesgado y activo en sus sesiones de sparring.

Contrato con la UFC finalizado: «¡Denme un oponente más fuerte!»

El siguiente paso para Page será la prueba más decisiva de su carrera:

  • Fin del acuerdo: Nursulton Ruziboevfue el último combate del contrato oficial del luchador inglés con la UFC;

  • Diálogo abierto con Dana White y la liga: Page se prepara para sentarse frente a la directiva y discutir personalmente los términos de un nuevo contrato;

  • Un desafío ambicioso: «Escuchen, voy a demostrar que puedo ofrecer una pelea mucho mejor. Denme a los oponentes más fuertes del ranking y mostraré un espectáculo totalmente distinto ante el público», lanzó con audacia a la directiva de la UFC.

¿Creen que si Michael Page se enfrenta a rivales más duros podrá recuperar su imagen de noqueador o, a sus 39 años, su estilo pragmático y cauteloso se mantendrá igual? UFC ¿Debería la UFC firmar un nuevo contrato con la estrella inglesa que derrotó a Nursulton Ruziboev de manera controvertida? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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