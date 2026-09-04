El destino de un gecko de dos cabezas sorprendió a todos

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El destino de un gecko de dos cabezas sorprendió a todos

El gecko de dos cabezas que se ganó el cariño de muchas personas en todo el mundo Simon y Garfunkel fue sacrificado tras negarse a comer y perder peso.

Este reptil vivió casi dos meses. El hecho de que ambas cabezas pudieran comer de forma independiente sorprendió a todos.

Sin embargo, los criadores de Rockstar Geckos informaron que en sus últimos días se mostró letárgico, dejó de comer y perdió peso. Tras esto, sus cuidadores tomaron la difícil decisión de sacrificarlo.

¿Cómo nacen los geckos?

Simon y Garfunkel nacieron inesperadamente el 29 de junio en un centro de cría en el noreste de Pensilvania. No se notó nada inusual en el huevo, pero de él salió un gecko de dos cabezas.

Sus cuidadores dudaban inicialmente de que sobreviviera mucho tiempo, ya que los animales nacidos con esta condición suelen tener graves problemas de salud.

A pesar de ello, el gecko se desarrolló bien. Un día después de salir del huevo, logró mudar la piel sin ayuda. Fue colocado en un recinto adaptado para facilitar su alimentación.

A las cuatro semanas de edad, pesaba solo 1,8 gramos Ambas cabezas comían de forma independiente y ninguna dominaba a la otra. La estructura de su cuerpo impedía que se mordieran entre sí.

Simon y Garfunkel padecían dicefalia — una anomalía del desarrollo muy rara que provoca que un animal nazca con dos cabezas. Una revisión científica de 2010 señaló que hasta entonces solo se habían documentado cuatro casos similares en lagartos.

Por lo general, los geckos crestados sanos viven 15–20 años en cautiverio. Sin embargo, no existe una esperanza de vida establecida para los geckos de dos cabezas.

Los seguidores que observaban el destino de Simon y Garfunkel recibieron la noticia de su muerte con tristeza. Muchos expresaron sus condolencias y gratitud a los cuidadores, esperando ver a los geckos llegar a la edad adulta.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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