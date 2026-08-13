Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán

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Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán

El defensa central de la selección nacional de Uzbekistán y del club inglés «Manchester City», Abduqodir Husanov despierta un gran interés no solo entre los aficionados al fútbol de su país, sino también en los países vecinos, especialmente entre los seguidores kazajos.

Según el prestigioso medio kazajo offside.kz , la estrella del fútbol uzbeko envió un mensaje personal y sincero en video a la leyenda del fútbol kazajo Samat Smakov.

«¡Les deseo mucha suerte a usted y a sus hijos!»

Abduqodir Husanov saludó mediante un breve video al ex capitán de la selección nacional de Kazajistán y expresó sus mejores deseos para él, su familia y sus hijos. Samat Smakov publicó el mensaje en su perfil de redes sociales.

«¡Hola, Samat Kabírovich! Le envío un saludo a usted y a sus hijos. ¡Les deseo mucha suerte a usted y a su familia!» — se señala en el mensaje de Husanov.

Offside.kz Según informó el editor del sitio, Kirill Nekhoroshev, el mensaje llegó después de que Smakov fuera nombrado entrenador principal del Atirau y dirigiera su primer partido con el nuevo equipo.

Samat Smakov — el legendario capitán del fútbol kazajo

Samat Smakov es el futbolista que más partidos ha disputado en la historia de la selección nacional de Kazajistán. Durante su carrera jugó en el Kairat, el Aktobe y el Astana, además del Rostselmash ruso y el Rizespor turco.

  • Seis veces campeón de Kazajistán;

  • fue elegido cuatro veces (en 2004, 2007, 2008 y 2009) como el mejor futbolista del país.

  • Como entrenador, trabajó en los equipos Turan, Zhetysu, Yelimay y Ordabasy. También fue director técnico del Astana y director deportivo del Aktobe.

Abduqodir Husanov — el rostro del fútbol de Asia Central en el escenario mundial

A sus 22 años, el defensa central Abduqodir Husanov es considerado uno de los representantes más destacados y reconocidos del fútbol de Asia Central. El jugador uzbeko, que milita en el Manchester City, ganó la temporada pasada la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga inglesa, ampliando su colección de trofeos importantes como futbolista en el extranjero.

Además, terminó segundo en la Premier League inglesa con los « Citizens » y conquistó la medalla de plata del campeonato. El respeto mutuo y la relación amistosa entre estos dos talentos contribuyen a fortalecer los vínculos deportivos entre los pueblos vecinos.

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Shuhrat Razzakov
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