Una reina de belleza austriaca de 22 años fallece repentinamente

La ganadora del título de « Miss Austria » 2024, Lucia Sisic, ha fallecido repentinamente a los 22 años. Durante su corta vida, debido a una malformación en una válvula cardíaca, se sometió a siete operaciones de corazón.

Nacida en Viena, Lucia hablaba abiertamente sobre sus problemas de salud. Su última cirugía se realizó en el invierno de 2025. Tras ello, feliz por haber superado su séptima intervención, escribió en Instagram que esperaba tener un respiro de varios años lejos de hospitales y cirugías.

Lucia fue reanimada durante una operación a los 13 años. Más tarde, describió este difícil proceso como una situación de «vida o muerte».

En una entrevista de 2024, comentó que su infancia fue diferente a la de los demás debido a su salud:

« Las semanas de deporte pasaban sin mí. Mi infancia fue simplemente distinta, pero eso también me hizo fuerte » , dijo Lucia.

No quería que la gente sintiera lástima, sino inspirar a otros con su vida.

Lucia fue coronada « Miss Austria » en 2024 y, al no haberse celebrado el siguiente concurso, seguía siendo la ganadora vigente. Unas tres semanas antes de su muerte, publicó fotos de sus vacaciones en Bosnia y Herzegovina en redes sociales. Sus padres eran originarios de la región de Bosanska Posavina.

Sus seres queridos se despidieron llamándola «querido ángel»

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Lucia, sus amigos y familiares dejaron emotivos recuerdos en su honor.

Un amigo de la familia, Miroslav Piplitsa, la llamó «querido ángel» y destacó que se fue demasiado pronto. Expresó que el recuerdo de Lucia permanecerá por siempre en el corazón de sus seres queridos y deseó fortaleza a sus padres y familia.

« Mister Austria » Christopher Dengg expresó que la veía como a una hermana:

« Estoy en shock. Ella era como una hermana para mí. Todos la extrañaremos mucho » , dijo.

La organización Mission Austria también declaró que recordará a la fallecida como una «joven maravillosa», subrayando que Lucia siempre será parte de la familia del concurso.

La comunidad cultural croata en Austria también le rindió homenaje, señalando que Lucia era un motivo de orgullo para sus padres y la comunidad croata.

La causa de la muerte de Lucia Sisic aún no ha sido revelada. Los detalles sobre el funeral tampoco han sido comunicados.