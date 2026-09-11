Una lancha rápida a 343 km/h sale volando y da varias vueltas de campana (vídeo)

Durante la carrera « Lake of the Ozarks Shootout » celebrada en el lago de los Ozarks, Misuri (EE. UU.), una lancha rápida llamada « Dirty Duck » sufrió un grave accidente, según informó Incidentia.

El 29 de agosto, al acercarse a la meta, la lancha alcanzó una velocidad de 213 mph, es decir, unos 343 km/h. Tras ello, la proa se levantó, el vehículo salió despedido por el aire, dio varias vueltas de campana y volvió a caer al agua.

A bordo iban dos personas: el piloto Adam Serafin y el acelerador Rusty Williams. Serafin sufrió una fractura de pierna, mientras que Williams resultó ileso. Los equipos de rescate llegaron al lugar en cuestión de segundos.

El equipo « Dirty Duck » explicó posteriormente que la lancha se elevó debido a una pérdida de carga aerodinámica (downforce) mientras circulaba a gran velocidad.

Los vídeos del suceso se hicieron virales en las redes sociales. A pesar de la gravedad del accidente, no hubo víctimas mortales.